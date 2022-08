Un quartier suspendu ambitieux autour du plus haut bâtiment du monde pourrait être construit à Dubaï

Dubaï, aux Émirats arabes unis, est une ville où tout prend des proportions colossales, et un nouveau projet pour son centre n’échappe pas à cette règle. C’est un quartier suspendu qui entourerait le plus grand bâtiment du monde, le Burj Khalifa. La structure, appelée ‘Downton Circle’, atteindrait une hauteur de 550 mètres et aurait une circonférence de 3 km.

Le quartier suspendu aurait cinq étages qui abriteraient des centres commerciaux, des espaces culturels, des bureaux et des logements, le tout réparti sur les deux anneaux qui composeraient la structure, établissant une communauté entière dans le ciel de Dubaï.

Le Downtown Circle aurait même un parc avec des espaces verts, le Skypark, situé entre les deux sections circulaires. « Marécages, cascades et végétation tropicale, avec des arbres fruitiers et des fleurs de différentes couleurs viendront enrichir cet écosystème », a expliqué ZNera Space, le studio responsable du projet. « Le Skypark sera un poumon vert qui cherchera à renouveler l’oxygène de l’air, en plus d’intégrer une série d’activités et de centres de recherche. Il sera intégré dans des zones de bureaux, culturelles, scientifiques et éducatives, et cet espace hybride formera un nouveau symbole contemporain pour la ville : un repère vert et naturel, une plate-forme permettant aux personnes d’interagir, d’expérimenter et d’apprendre au contact de la nature. »

le rendu Digital montre le paysage urbain de Dubaï avec Downtown Circle et Burj Khalifa au centre. 1 crédit

Bien qu’il y ait encore peu de détails sur le fonctionnement du Downtown Circle, on sait déjà que la locomotion se ferait par une sorte de système ferroviaire qui atteindrait des vitesses allant jusqu’à 100 km/h. Le quartier serait également doté de nombreux panneaux solaires répartis dans toute sa structure, répondant à la demande énergétique de tous ses secteurs.

Un autre titan à Dubaï

La hauteur du Downtown Circle l’inclurait dans la liste des bâtiments les plus hauts du monde, plus précisément à la septième place, dépassant le One World Trade Center (541 mètres), à New York. Même ainsi, le point culminant de sa structure serait à près de 300 mètres sous le sommet du Burj Khalifa, qui raye le ciel à une hauteur de 829 mètres.

Actuellement, le quartier suspendu n’est rien de plus qu’un projet ambitieux au stade conceptuel et sans le soutien des instances officielles de Dubaï, mais compte tenu de l’histoire urbaine de la ville, ce n’est peut-être pas une réalité si lointaine.

