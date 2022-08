Une nouvelle espèce de dinosaure géant à bec et cornes découverte aux États-Unis

Des archéologues ont découvert une nouvelle espèce de dinosaure à cornes et à bec dans le sud des États-Unis. Bien que son fossile ait été déterré en 1975, les experts du Musée d’histoire naturelle du Nouveau-Mexique ont mis des années de nettoyage et de recherche pour conclure qu’il s’agissait d’une espèce jusque-là inconnue : le Bisticératops froeseorumappartenant à la famille des cératopsidés.

Proche parent du célèbre Triceratops, ce reptile géant a vécu il y a environ 74 millions d’années, pendant la période du Crétacé, qui s’est terminée par la chute d’un météore qui a anéanti la plupart des dinosaures. Il mesurait entre 4,9 et 6 mètres de long et pesait 4 tonnes. On pense que son régime alimentaire est herbivore en raison de la forme de son bec, adapté pour écraser les plantes dures.

Quand il s’agissait de se défendre, il avait une paire de cornes acérées et une armure en forme de plaque sur la tête. Et la défense était un mécanisme crucial pour cette espèce, car elle était chassée par des dinosaures carnivores – parmi eux, le Tyrannosaurus rex. Ceci est attesté par les marques trouvées le long du crâne du Bisticératops froeseorumdont les tailles et les emplacements correspondent au schéma de morsure des tyrannosaures.

Les experts évoquent la possibilité que les cornes aient également servi à attirer des partenaires pendant la saison des amours.

Découvrir l’histoire des dinosaures

Cette découverte aide à faire la lumière sur l’arbre généalogique de l’évolution des dinosaures et à comprendre comment les écosystèmes fonctionnaient il y a des millions d’années.

« Bien que seul le crâne du bisticératops a été trouvé, ce fossile nous donne beaucoup d’informations sur les dinosaures à cornes et sur le temps et l’espace uniques dans lesquels ils vivaient », explique le Dr. Steven Jasinski, paléontologue à l’Université des sciences et technologies de Harrisburg à Philadelphie. « Alors que d’autres cératopsidés sont connus dans des strates plus anciennes de la région, cette espèce nous montre potentiellement la prochaine étape de l’évolution des dinosaures à cornes et comble une lacune concernant les derniers cératopsidés avant l’extinction massive du Crétacé. »

