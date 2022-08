Parce qu’en août il faisait moins chaud qu’en juillet

Le mois dernier nous avons été frappés par une canicule forte et durable, alors qu’en août les températures sont bien meilleures. Ici parce que.

Le mois d’août est généralement considéré comme le mois d’été par excellence, celui des vacances, des baignades en mer et de la soi-disant canicule ou soleil, bref, de la chaleur torride et étouffante. Mais août est-il vraiment le mois le plus chaud de l’année ? Cette année, comme le montrent amplement les températures moyennes des bulletins météorologiques, en France, le mois d’août a été sans aucun doute plus frais que juillet et nous l’avons pratiquement tous remarqué. Ces dernières semaines, le tristement célèbre anticyclone africain a fait rage sur la botte, une couverture d’air chaud venant du sud qui a miné l’anticyclone le plus doux des Açores, celui qui jusqu’à il y a quelques décennies nous offrait des étés stables et agréables. Mais la chaleur « hyper-extrême » de ce mois de juillet, comparable à celle de l’été caniculaire de 2003, bien qu’exceptionnelle, n’a bouleversé aucune coutume : juillet, en effet, est généralement toujours le mois le plus chaud de l’année, pas août. Comment est-ce possible?

L’explication est fondamentalement astronomique et est liée au jour (ou plutôt au jour) le plus long de l’année, celui du solstice d’été, qui s’est produit cette année à 11h13 le 21 juin. Ce jour se caractérise par être celui avec le plus d’heures de clarté de toute l’année; en 2022, par exemple, le 21 juin, Nice a été sous les rayons du soleil pendant 15 heures et 16 minutes ; Naples pendant 15 heures et 7 minutes à Naples; Milan pendant 15 heures et 42 minutes ; Florence 15 heures et 28 minutes et ainsi de suite. Comme c’est le jour qui reçoit le plus d’ensoleillement, il devrait également suivre le jour le plus chaud de l’année. Pour la même raison, juin devrait être le mois le plus chaud, car les heures de clarté des jours de juin sont en moyenne plus élevées que celles de juillet et août. Mais comme nous le savons, ce n’est pas le cas.

La raison réside dans le fait que la température que nous percevons n’est pas uniquement liée à la quantité de rayons solaires qui arrivent de notre étoile. En fait, une grande partie de la chaleur provient de l’irradiation de la Terre, dont une grande partie dépend de la chaleur dégagée par les mers. Pour déterminer la température d’une journée, le facteur le plus influent est précisément la capacité calorifique de la planète, comme l’explique le professeur Shlomi Dagan, professeur au Département de chimie biologique du prestigieux Institut des sciences Weizmann (Israël). « Le Soleil chauffe la Terre, qui émet alors de la chaleur sous forme de rayonnement électromagnétique à des longueurs d’onde supérieures à celle absorbée. Ce processus prend beaucoup de temps et la différence s’élève généralement à 4-6 semaines », a commenté le scientifique.

Les grandes concentrations de chaleur absorbées dans les « jours les plus longs » autour du solstice d’été sont donc rayonnées précisément en juillet, et c’est pour cette raison que le mois est en moyenne le mois le plus chaud de l’année. Pour la même raison, les mois les plus froids surviennent en janvier/février et non en décembre lorsque survient le solstice d’hiver, le jour avec la nuit la plus longue et le jour le plus court (heures de lumière du jour). « Le jour où l’hémisphère nord reçoit le moins de soleil est le 22 décembre, le jour le plus court de l’année. Malgré cela, les mois les plus froids sont généralement janvier et février, encore une fois en raison du temps nécessaire à la Terre pour rayonner la chaleur absorbée », a souligné le professeur Dagan. Dans ce raisonnement, il faut également tenir compte de l’inclinaison des rayons solaires, qui a un impact nettement supérieur à la distance du Soleil. Ce n’est pas un hasard si l’aphélie se produit précisément en juillet, c’est-à-dire le point de distance maximale entre la Terre et le soleil; malgré la distance importante entre les deux objets célestes, en juillet les jours les plus chauds de l’année se produisent en moyenne dans l’hémisphère nord, non seulement pour l’irradiation susmentionnée, mais aussi pour l’inclinaison des rayons solaires qui nous parviennent.