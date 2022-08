Supermap montre des traces d’eau dans diverses régions de Mars

Les chercheurs ont créé une carte de Mars, qui montre des traces d’eau dans le sol de la planète. Cet instrument a été réalisé à partir des données recueillies par les sondes Mars Express de l’ESA et Mars Reconnaissance de la NASA, situées dans l’orbite de Mars.

C’est la carte la plus complète réalisée à ce jour. Avec lui, les scientifiques peuvent observer des gisements de minéraux aqueux, qui ont été altérés par le temps, en raison de la présence d’eau. Ce nouvel instrument peut aider à la recherche de traces d’eau sur la planète.

Avant la carte, environ un millier de gisements de minéraux aqueux étaient déjà connus, maintenant des centaines de milliers d’entre eux ont été identifiés, principalement dans certaines des parties les plus anciennes de la surface de la planète. L’histoire de l’eau sur la planète peut être déterminée par le type de minéral qui compose le sol, car pour chaque formation, la quantité d’eau dépensée est différente. Regardez la vidéo fournie par l’ESA :

Vidéo : Nouvelles cartes de Mars. Crédits : ESA

La carte suggère que l’eau n’a pas beaucoup changé sur Mars, tout en suggérant que la reconstruction précoce de son histoire hydrique pourrait être très simple. Selon le planétologue impliqué dans la recherche, John Carter, de l’Université de Paris-Saclay et de l’Université d’Aix Marseille en France, « si les processus de vie de la Terre sont exclus, Mars présente une diversité d’exploitations minières dans des environnements géologiques, ainsi que la terre ».

Un autre article, produit par la planétologue Lucie Riu de l’ESA, basé sur la carte, a quantifié les abondances de minéraux aqueux comme on le voit sur la carte mondiale. On espère que ces deux articles, ensemble, fourniront des bases importantes pour identifier et répondre aux questions de la communauté scientifique sur la présence d’eau et, par la suite, envoyer de futures missions, à la recherche de plus d’informations.

Via : Alerte scientifique

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !