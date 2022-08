Incroyable! Les photos montrent les détails des aurores vues de l’espace

L’astronaute européenne Samantha Cristoforetti a partagé avec ses abonnés sur Twitter des images d’aurores vues de l’espace. Elle a observé l’événement particulièrement impressionnant des aurores australes, connues sous le nom d’aurores australes, qui ressemblent à des vagues vertes brillantes cascadant haut dans l’atmosphère terrestre.

Le 21 août, l’astronaute a publié un tweet dans lequel elle déclarait que « le soleil a été très actif ces derniers temps ». Elle ajoute que « la semaine dernière, nous avons vu les aurores les plus impressionnantes que j’aie jamais connues en plus de 300 jours dans l’espace! »

Les aurores se produisent lorsque des particules hautement énergétiques émises par le Soleil à travers les vents solaires interagissent avec l’atmosphère et sont guidées par les champs magnétiques de la Terre vers les pôles nord et sud de la planète. Par conséquent, l’un des noms donnés à ce phénomène est l’aurore polaire. C’est un spectacle incroyable, à la fois observé depuis la Terre et observé depuis l’espace.

