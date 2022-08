Une exoplanète découverte à 100 années-lumière de la Terre pourrait être recouverte d’eau

Une équipe internationale de chercheurs a annoncé la découverte d’une exoplanète appelée TOI-1452 b, qui orbite autour de l’une des deux petites étoiles d’un système binaire situé dans la constellation de Draco, à environ 100 années-lumière de la Terre.

Elle est légèrement plus grande et plus massive que la Terre, et sa distance à son étoile hôte fait que sa température n’est ni trop chaude ni trop froide, caractérisant des conditions favorables à l’existence d’eau liquide à sa surface.

Les astronomes pensent que TOI-1452 b pourrait être une « planète océanique », complètement recouverte d’une épaisse couche d’eau, semblable à certaines des lunes de Jupiter et de Saturne.

Un article paru ce mercredi (24) dans le Le Journal Astronomiquedécrit les recherches menées par Charles Cadieux, étudiant au doctorat à l’Université de Montréal au Canada et membre de l’Institut de recherche sur les exoplanètes (iREx) de l’institution, qui a découvert le monde extraterrestre.

« Je suis extrêmement fier de cette découverte car elle démontre le haut calibre de nos chercheurs et de notre instrumentation », a déclaré le directeur de thèse de Cadieux, René Doyon, professeur à l’Université de Montréal et directeur de l’iREx et de l’Observatoire du Mont Mégantic (OMM).

Ce sont les observations de Satellite d’étude d’exoplanètes en transit (TESS), qui sonde tout le ciel à la recherche de systèmes planétaires proches du nôtre, ce qui a mis les chercheurs sur la piste de cette exoplanète. Sur la base du signal TESS, qui a montré une légère diminution de la luminosité de l’étoile hôte tous les 11 jours, les astronomes ont pu prédire l’existence d’une planète environ 70 % plus grande que la Terre.