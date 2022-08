Il y a 16 ans, Pluton a cessé d’être une planète. Car? Et cela peut-il changer ?

Le système solaire est aujourd’hui composé de huit planètes, mais il y a 16 ans, il y en avait neuf. Aucune étoile (à notre connaissance) n’a été détruite durant cette période, mais Pluton, la neuvième et jusque-là la plus petite planète du système solaire, a été rétrogradée et est désormais considérée comme une « planète naine ».

La décision a été annoncée le 24 août 2006, il y a exactement 16 ans par l’Union astronomique internationale (UAI) et a été assez controversée. La mesure, qui n’a pas été créée spécialement pour Pluton, a changé tout le système de classification des planètes. Cependant, la plus petite planète de notre système a été la «victime» la plus connue du changement.

À l’époque, l’UAI avait déterminé trois critères de base pour qu’une étoile soit considérée comme une planète. Ces questions ont commencé à être adoptées partout dans le monde pour ce type de classification, et il est devenu nécessaire :

En orbite autour du Soleil

être une forme sphérique

Être suffisamment grand pour que sa gravité repousse tout autre objet de taille similaire à proximité

Eh bien, comme nous l’avions déjà imaginé par le sort de Pluton, cette « petite » planète ne répond pas à toutes ces exigences. En réalité, elle n’en dessert que deux, mais elle n’est pas gravitationnellement dominante, ce qui la classe comme une planète naine.

Mais rappelez-vous que j’ai dit que la décision était controversée ? Il s’avère que seulement 5% des astronomes dans le monde ont voté pour la classification, ce qui a rendu le processus assez controversé. Malgré cela, 16 ans plus tard, on peut dire que la nouvelle nomenclature a été acceptée, mais pas que Pluton a été oubliée.

L’examen de l’état de Pluton a suivi une série de découvertes d’autres objets spatiaux à proximité. Parmi eux se trouve la planète naine Eris, qui a à peu près la même taille que Pluton. L’identification de l’étoile en 2005 a été l’un des principaux événements astronomiques qui ont contribué à la rétrogradation de Pluton.

Pluton dans toute sa splendeur (Image : NASA)

Pluton peut-il redevenir une planète ?

Eh bien, bien que la décision ait été « consommée », à ce jour, c’est un sujet de débat. Une étude de la fin de l’année dernière affirme que la décision de supprimer Pluton en tant que neuvième planète de notre système solaire est « basée sur le folklore, y compris l’astrologie » et devrait donc être révoquée.

Les chercheurs de l’Université de Floride (Central) soutiennent, dans un article publié dans la revue Icarus, que les définitions qui font d’une planète une planète se concentrent sur les mauvais facteurs, et que les raisons à cela ne sont pas justifiées d’un point de vue scientifique. de vue.

Selon l’auteur principal de l’étude, Phillip Metzger, les paramètres étaient erronés, et l’IAU devrait changer ce paradigme pour un autre détail qui, selon lui, est beaucoup plus important : si le corps céleste en question est ou était géologiquement actif. Et Pluton répond à cette exigence.

Metzger fonde son argument sur le fait que les nouvelles technologies découvrent de plus en plus de planètes à l’intérieur et à l’extérieur de notre galaxie, donc un système de classification plus robuste sera éventuellement nécessaire : « il y a une explosion du nombre d’exoplanètes que nous avons découvertes au cours des dernières décennie, et cela ne fera qu’augmenter lorsque nous mettrons de meilleurs télescopes dans l’espace. Nous avons donc une raison de créer une meilleure taxonomie, et nous devons résoudre ce problème avant d’aller plus loin avec ces exoplanètes. Nous voulons une grande science parce que cet afflux massif de données est beaucoup plus important pour nous de définir correctement nos découvertes.

Au cours des cinq dernières années, Metzger et son équipe ont passé en revue une grande partie de notre littérature planétaire, constatant que la définition originale d’une planète – celle proposée par Galileo Galilei au 16ème siècle, où une planète est un corps géologiquement actif – a été oubliée. Au cours des années, et entre les années 1910 et 1950, les études astronomiques ont cessé de se concentrer sur les planètes et se sont concentrées sur d’autres objets.

Découvrez la planète naine Pluton

Pluton a été découverte en 1930 par l’astronome Clyde Tombaugh, membre de l’Observatoire Lowell aux États-Unis. Le nom de la planète naine a été proposé par un étudiant de onze ans d’Oxford, en Angleterre.

L’orbite de l’astéroïde n’est pas entièrement circulaire. Cela implique que la distance entre Pluton et le Soleil change avec le temps et que l’objet spatial prend environ 250 années terrestres pour effectuer une seule révolution autour de l’étoile.

Par rapport à la Terre, Pluton est à environ 6 milliards de kilomètres. La planète naine mesure environ 2 250 kilomètres de diamètre, soit près des deux tiers de la taille de la Lune. Pluton a cinq satellites naturels : Charon, Styx, Nyx, Kerberos et Hydra.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !