Que se passerait-il si la gravité terrestre était égale à celle de Jupiter ?

Eh bien, pour commencer, nous savons déjà que notre planète devrait donc être beaucoup plus lourde qu’elle ne l’est, puisque ces facteurs sont interconnectés. Plus précisément, ce serait 15,6 fois sa masse normale.

Cependant, il n’aurait pas besoin d’être aussi grand que Jupiter car il est plus dense (a plus de « masse par mètre carré », pour ainsi dire). De cette façon, il aurait plus du double de sa circonférence actuelle, mais serait toujours plus petit que Jupiter, dont la circonférence est 11 fois celle de la Terre.

En considérant les mêmes conditions et caractéristiques de notre planète, comme son atmosphère, sa composition chimique, le fait qu’il s’agisse d’un corps rocheux et qu’il soit peuplé, une force gravitationnelle de même intensité que celle de Jupiter provoquerait ici un véritable chaos.

Avec une gravité aussi intense, les bâtiments sur Terre ne pourraient pas tenir longtemps. Les organismes, alors (oui, y compris les humains), résisteraient pour beaucoup moins cher.

Imaginez vivre éternellement sur des montagnes russes. Image : Tommy Alven –

Comme le compare un article du magazine Super Interesting, rester dans cet environnement d’hypergravité serait aussi sain que de passer le reste de votre vie sur des montagnes russes, face à toute cette accélération sans arrêt. À un moment donné, nos corps crieraient : nos tissus se déformeraient, notre cerveau recevrait de moins en moins de sang jusqu’à ce qu’il cesse de fonctionner, et nous aurions des hémorragies internes incessantes.

Dans une interview accordée à la publication, le météorologue Fábio Gonçalves, de l’Université de São Paulo (USP), a expliqué qu' »il pourrait difficilement pleuvoir dans un tel monde ». En effet, l’augmentation de la gravité aplatirait l’atmosphère, la rendant 2,5 fois plus courte. Ainsi, les nuages ​​n’auraient pas la place de grossir au point de former de la pluie. Et s’il pleuvait, ce ne serait pas la quantité que nous voyons aujourd’hui. Sans autant d’eau, les continents se transformeraient en un immense désert.

L’aplatissement de l’atmosphère rendrait l’air plus mince, en particulier aux endroits plus élevés au-dessus du niveau de la mer. Une ville comme Cuzco, au Pérou, à 3 310 mètres d’altitude, serait aussi froide et sans oxygène que le sommet du mont Everest, à 8 849 mètres, où même un alpiniste expérimenté et correctement équipé ne peut rester que 48 heures environ. Ce pic, à son tour, se situerait dans toute la couche d’ozone, à une température de -60°C. Même les endroits les plus bas seraient beaucoup plus froids. São Paulo, par exemple, aurait une température moyenne inférieure de 13°C.

Il y aurait aussi un gâchis dans le calendrier. Les années auraient plus de mois, et chaque mois n’aurait que sept jours. Mais pourquoi? C’est juste que la gravité supplémentaire accélérerait la Lune, la faisant tourner quatre fois plus vite, effectuant une révolution tous les sept jours. Puisque l’idée d’un « mois » est basée sur le temps entre deux nouvelles lunes, chaque année aurait 52 mois.

Vivre dans un tel monde serait un cauchemar. Heureusement, ce sont toutes des situations hypothétiques, et la gravité de la Terre rend notre planète exactement comme elle est, ce qui nous permet de l’appeler chez nous.

