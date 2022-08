Voir les vraies couleurs de la Lune sur une photo hyper-détaillée

Une photo inédite et détaillée de la Lune a été publiée par deux astrophotographes, Andrew McCarthy et Connor Matherne. Sur la photographie, il y a une explosion de couleurs rouge et bleu bronze, échappant au gris métallique typique que les gens voient de la Terre.

Selon l’astrophotographe Andrew McCarthy, les taches rouges sont la reproduction de fer et de feldspath oxydés par des atomes d’oxygène errants de la Terre. Bien qu’elles semblent fausses, ces couleurs représentent les vraies nuances de la Lune, cependant, nos yeux ne sont pas assez sensibles pour les voir, ils ont donc légèrement augmenté la saturation pour faire ressortir les couleurs de l’image.

Les astrophotographes ont différentes spécialités. Pendant ce temps, McCarthy se spécialise dans la photographie détaillée, capturant des dizaines de milliers de photos pour enregistrer chaque crevasse et cratère sur la surface lunaire ; Matherne, planétologue et photographe de l’espace lointain, a coloré l’image.

Image : Photographie de la Lune, rehaussée de couleurs plus proches de la réalité. Crédits : Andrew McCarthy et Connor Matherne.

Comment l’image a été faite

L’œuvre a été formée à partir de la superposition impressionnante de plus de 200 000 photographies, toutes prises en une seule nuit, et inspirées de la mission Artemis de la NASA, qui enverra bientôt à nouveau des humains sur la Lune après près de 50 ans. Sur Twitter, McCarthy a déclaré que « l’image est une lettre d’amour à la prochaine mission Artemis 1, le premier lanceur lunaire évalué par l’homme en 50 ans ».

Pour l’astrophotographe, n’importe qui peut prendre des photos des étoiles de l’Univers. Soyez juste patient. Il dit qu’il y a eu plusieurs nuits où il est parti les mains vides (la plupart d’entre eux, soit dit en passant). « Tout le monde peut le faire [capturar os objetos galácticos]mais il faut un tempérament particulier », a-t-il déclaré.

Via : Alerte scientifique

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !