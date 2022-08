Fées rouges : comprendre le phénomène qui atteint le ciel du Chili

L’observatoire de La Silla a capturé des images époustouflantes d’un phénomène météorologique connu sous le nom de « fées rouges » qui s’est produit dans le ciel du désert d’Atacama au Chili. L’événement curieux consiste en une série de rayures rougeâtres qui peuvent assumer les dessins les plus variés.

Les fées rouges sont le résultat de décharges électriques extrêmement énergétiques qui se produisent haut dans l’atmosphère terrestre, entre 50 et 90 km d’altitude, au-dessus des nuages ​​orageux. Ces décharges sont des rayons positifs qui se produisent entre les nuages ​​susmentionnés et le sol.

Les porte-parole de l’observatoire ont expliqué que pendant la journée, la lumière du soleil éloigne les électrons de l’azote et de l’oxygène de l’atmosphère, et la nuit, ces électrons se recombinent avec des atomes et des molécules, les faisant briller en rouge.

Un phénomène du même type qui s’est produit au Texas, USA, en 2020. Crédit : Stephen Hummel/McDonald Observatory

fées rouges lésées

Le phénomène a servi d’inspiration à plusieurs légendes folkloriques à travers la planète, l’une des raisons qui ont longtemps conduit la communauté scientifique à douter de son existence. De plus, le fait que les apparitions lumineuses soient très brèves – elles ne durent que quelques millisecondes – a contribué au scepticisme, car cela les rend difficiles à observer et à capturer à la caméra.

Ce n’est qu’en 1989 que des scientifiques de l’Université du Minnesota, aux États-Unis, ont réussi à enregistrer la présence de fées rouges dans le ciel. Depuis lors, des experts du monde entier étudient ce phénomène.

Les apparitions, en plus d’être brèves, sont rares, encore plus dans des environnements très éclairés comme les villes, dont les lumières artificielles éclipsent souvent les phénomènes météorologiques et astronomiques, c’est pourquoi les scientifiques établissent des observatoires dans des endroits reculés comme le désert d’Atacama.

