La NASA considère la Lune comme un tremplin vers Mars ; comprendre pourquoi

Lundi prochain (29), la méga-fusée Space Launch System (SLS) décollera enfin vers la Lune, transportant au sommet la capsule Orion, qui fera le tour de notre satellite naturel dans une mission de test sans pilote qui représente les débuts du programme Artemis de la NASA .

La méga-fusée qui emmènera la mission Artemis 1 sur la Lune est déjà positionnée sur la plate-forme 39B du Kennedy Space Center de la NASA à Cap Canaveral, en Floride. Image : NASA/Joel Kowsky

Comme vous le savez, ce programme vise à ramener l’humanité sur la Lune, plus d’un demi-siècle après la dernière fois où nous y étions, à travers les missions Apollo. O Apparence numérique déjà discuté des différences entre les deux programmes (vous pouvez le regardez ici), et le principal est que, cette fois, l’objectif est de consolider une « seconde maison » pour l’espèce humaine, avec une base fixe pour l’exploration de l’espace lointain.

Cela indique établir une présence humaine durable sur et autour de la Lune, développer l’infrastructure qui nous permettra d’aller plus loin dans le système solaire.

Si tout se passe comme prévu, cette installation, qui se veut basée sur le sol lunaire, fera de la Lune un véritable tremplin vers d’autres environnements célestes. Et la première cible est Mars.

Grâce à la mission Artemis 1, la capsule Orion sera envoyée plus loin dans l’espace que n’importe quel véhicule destiné aux humains n’a voyagé auparavant – car elle ne se « garera » pas simplement sur la Lune, comme l’ont fait les atterrisseurs Apollo.

Au lieu de cela, le vaisseau spatial utilisera l’influence gravitationnelle lunaire pour se propulser plus profondément dans l’espace, s’installant sur une orbite à environ 64 000 km de notre satellite naturel.

La capsule Orion utilisera l’influence gravitationnelle de la Lune pour se propulser plus profondément dans l’espace. Image : NASA/Tumblr

Ce vol servira de test crucial pour les futures missions Artemis qui, entre autres objectifs, verront Orion diriger la première femme et la première personne noire à poser le pied sur la surface de la Lune.

Plus tôt cette année, la NASA a publié ses objectifs « Moon to Mars », qui ont identifié 50 points clés qui relèvent des grandes catégories de l’exploration, du transport et du logement, des infrastructures lunaires et martiennes, des opérations et de la science.

« Ces objectifs nous mèneront à notre première mission analogique vers Mars avec l’équipage dans l’espace et nous prépareront à la première mission humaine à la surface de la planète rouge », a déclaré Jim Free, administrateur associé de la Direction des missions de développement des systèmes d’exploration de la NASA. , dans un communiqué publié en mai.

Avantages d’utiliser la Lune comme tremplin vers Mars

L’avantage d’utiliser la Lune comme tremplin vers Mars est sa proximité avec la Terre. Une mission habitée peut atteindre ou quitter la Lune en seulement trois jours, tandis qu’un vol direct de la Terre à Mars prendrait au moins sept mois, avec un aller-retour estimé à environ 500 jours.

La NASA portera une attention particulière aux effets de la gravité limitée – ou microgravité – sur le corps humain lors des vols habités vers la Lune pour évaluer les impacts des longs voyages vers Mars.

Avec le concept de durabilité à l’esprit, la mission Artemis 1 emmènera également 10 CubeSats dans l’espace. Certains de ces petits satellites ont pour mission de cartographier la répartition de l’eau sur la Lune. Cela comprend la recherche de réserves d’hydrogène emprisonnées dans la glace dans les cratères ombragés des régions polaires lunaires.

Et l’eau trouvée sur la surface lunaire ne sera pas seulement utilisée pour nourrir les astronautes. Des méthodes sont en cours de développement pour convertir l’eau lunaire en carburant de fusée. Ainsi, le vaisseau spatial qui quitte la Terre pour Mars n’aura pas besoin de décoller avec tout le carburant nécessaire pour traverser le long chemin vers la planète rouge.

D’après le site espace.comtransporter moins de carburant rendrait les missions interplanétaires beaucoup plus économiques et permettrait aux engins spatiaux de transporter plus de fret et d’instruments scientifiques.

Les missions Artemis atterrissant à la surface de la Lune – Artemis 3 étant la première, attendue en 2025 ou 2026 – permettront de tester de nouvelles technologies hors de la Terre, qui pourraient à terme également être déployées sur Mars.

Par exemple, l’habitat humain et les systèmes de survie qui permettraient aux astronautes d’opérer pendant de longues périodes à environ mille fois la distance entre notre planète et la Station spatiale internationale (ISS) – qui orbite autour de la Terre à une altitude moyenne de 400 km .

Évidemment, ce ne sont pas des objectifs à court ou à moyen terme. La NASA estime que les humains ne seront pas prêts à poser le pied sur Mars avant au moins la fin des années 2030 ou le début des années 2040. Il est clair, cependant, qu’Artemis 1 représente une première étape importante sur la longue route pour la connaître de près. voisin convoité.

