Un télescope révolutionnaire sur la lune peut explorer l’espace lointain

Avec le lancement de la mission Artemis 1 de plus en plus proche, les scientifiques discutent déjà du potentiel de l’exploration lunaire. On s’attend à ce que la Lune, en plus d’être explorée, soit une passerelle vers d’autres recherches dans l’Univers. Les scientifiques prévoient de construire un télescope pour sonder l’Univers profond qui pourrait aller encore plus loin que le télescope spatial James Webb nouvellement opérationnel.

Dans une interview avec Space.com, le physicien de l’Université de Stanford, Steve Kahn, a déclaré que cette entreprise permettra des observations à des fréquences radio plus basses, qui sont souvent polluées par les transmissions radio humaines sur Terre.

Le technologue en robotique, consulté par Space.com, Bandyopadhyay, a déclaré que l’on s’attend à ce qu’un « radiotélescope de 350 mètres de diamètre soit construit dans un cratère de 1,3 kilomètre de large de l’autre côté de la lune ». Le plan initial prévoyait un télescope encore plus grand, d’environ un kilomètre, mais une analyse ultérieure a montré que cela serait irréalisable. Selon Bandyopadhyay, même ainsi, la mesure convenue sera suffisante pour que les scientifiques mènent les recherches qu’ils souhaitent.

Dès la construction du télescope lunaire, il sera possible d’observer des signes de l’époque de la réionisation, survenue peu après le Big Bang. Cette période est devenue connue sous le nom de « Cosmic Dark Ages », en raison de la quantité d’hydrogène qui existait à cette époque. Finalement, cet hydrogène, avec l’expansion de l’Univers, a commencé à se rassembler pour former des étoiles et des galaxies, éclairant l’univers et ionisant l’hydrogène neutre. C’est ce scénario primordial qu’espère voir le Lunar Crater Radio Telescope.

Selon les astronomes, détecter ce phénomène depuis ici sur Terre est difficile, en partie parce que l’ionosphère (la partie supérieure de l’atmosphère terrestre) peut réfléchir la lumière de ces longueurs d’onde vers l’espace, et en partie à cause des interférences des ondes radio terrestres. Sur la Lune, ces préoccupations peuvent être minimisées.

Le projet Lunar Crater Radio Telescope est actuellement en phase II du programme de développement Innovative Advanced Concepts (NIAC) de la NASA. Il a reçu une subvention de 500 000 $ US pour faire mûrir la technologie nécessaire. Cependant, ce montant est loin du budget de plusieurs milliards de dollars nécessaire au succès de la mission.

Pour que le projet décolle, la communauté scientifique doit se mobiliser et soutenir cette initiative.

Via : Space.com

