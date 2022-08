L’eau potable de la station spatiale chinoise est recyclée à 90%

Selon la China Manned Space Agency (CMSA), la station spatiale Tiangong a désormais la capacité de produire plus de 90 % de son eau potable grâce au recyclage, moins de 10 % provenant de la Terre.

Les taïkonautes de la mission Shenzhou-14, Chen Dong, Cai Xuzhe et Liu Yang dans le module de laboratoire Wentian de la station spatiale Tiangong. Image : Xinhua/Guo Zhongzheng

La réutilisation est effectuée par le système de contrôle environnemental et de survie installé dans le laboratoire orbital. Ce système, en plus de produire de l’eau recyclée, est également responsable de la production d’oxygène (par électrolyse de l’eau), de l’élimination du dioxyde de carbone et des gaz nocifs, et du traitement de l’urine et des déchets.

Visant à créer un environnement habitable semblable à la Terre dans l’espace, le système régule également la pression atmosphérique, la vitesse du vent, la température et l’humidité à l’intérieur de la station. Il réduit davantage le bruit de la cabine grâce à une couverture insonorisante, des panneaux insonorisants, des contrôleurs de vibrations et des tampons d’impact.

En tant que technologie clé nécessaire aux missions habitées de la Chine, le système de contrôle environnemental et de survie assure la sécurité des taïkonautes en orbite et aide à construire une station spatiale habitable.

Toujours selon la CMSA, le sous-système de production d’eau par le dioxyde de carbone exhalé et l’hydrogène issu de l’électrolyse de l’eau a été installé sur la station spatiale et testé par l’équipage de la mission Shenzhou-14, qui habite la structure depuis juin.

Aujourd’hui, des chercheurs chinois travaillent sur des technologies de régénération de nouvelle génération, y compris la réutilisation des aliments, afin de maximiser la réutilisation des matériaux de la station spatiale à l’avenir.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !