La matière noire peut interagir avec elle-même, selon une étude

Une recherche publiée dans la revue Reviews of modern Physics évalue l’hypothèse selon laquelle la matière noire peut interagir avec elle-même. Cette suspicion n’a pas encore été prouvée car l’investigation de ce phénomène est extrêmement compliquée, principalement du fait que les astronomes ne peuvent pas – encore – faire des observations directes de ce type de matière.

Si les particules interagissent les unes avec les autres, une série d’indices subtils et d’observation de cette sous-classe de matière noire s’ouvrira. Une lentille gravitationnelle forte et faible pourrait offrir des indices plus convaincants à ces soupçons.

Grâce à de fortes lentilles, qui déforment considérablement la lumière traversant les objets, les futures observations détaillées des galaxies pourraient révéler une déformation du disque que seule la matière noire en interaction avec elle-même peut expliquer. Des observations détaillées (telles que celles récemment fournies par le télescope spatial James Webb) de la distribution de masse au sein des amas de galaxies peuvent fournir un indice sur l’existence de ce matériau qui influence la dynamique des galaxies et de l’Univers.

D’autre part, les lentilles gravitationnelles faibles, bien que produisant un effet beaucoup plus faible, sont capables d’obtenir plus de données à utiliser. Le lancement du télescope spatial Nancy Grace Roman, qui fournira des cartes détaillées à faible lentille de l’univers proche, pourrait indiquer si le phénomène d’auto-interaction se produit effectivement.

Matière noire

La personne responsable de la première preuve majeure de la présence de matière noire dans l’Univers était l’astronome Vera Rubin, en 1970, alors qu’elle observait des étoiles à l’intérieur des galaxies. Grâce à leurs observations, il a été possible de trouver le Bullet Cluster et d’autres amas d’étoiles, qui permettent aux astronomes de limiter la force d’interaction de ce phénomène. Des recherches plus approfondies sur ce sujet conduiront à des limites encore plus précises et peut-être même à des preuves positives pour cette sous-classe de matière.

Via : Space.com

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !