L’intelligence artificielle peut prédire les crimes avant qu’ils ne surviennent

Le film « Minority Report », sorti en 2002, montre un monde où une intelligence artificielle est capable de prédire les crimes avant qu’ils ne se produisent. Bien que cela semble très lointain, une IA capable de prédire les crimes existe déjà et a été testée dans plusieurs régions des États-Unis. Mais calmez-vous, contrairement à ce qui se passe dans la fiction, la ressource ne doit pas être utilisée par les forces de l’ordre de manière malveillante ; Du moins selon son créateur.

Ishanu Chattopadhyay, professeur à l’Université de Chicago, est en charge du projet. L’IA peut prédire où et quand un crime pourrait se produire avec une précision de 80 à 90 %. Dans une interview avec la BBC, le développeur a expliqué que l’outil ne devrait pas être utilisé par la police comme un moyen de punir les gens simplement parce qu’ils n’ont pas la capacité de le faire.

« Les gens craignent que cela ne soit utilisé comme un outil pour mettre les gens en prison avant qu’ils ne commettent des crimes. Cela n’arrivera pas parce qu’il n’a pas la capacité de le faire », a déclaré Chattopadhyay.

L’intelligence artificielle qui prédit les crimes

Les inquiétudes à ce sujet sont fondées, car les IA du type utilisé par les forces de police ont déjà causé des problèmes. Entre 2020 et 2021, par exemple, le système ShotSpotter, qui détectait les coups de feu tirés à Chicago, a été utilisé par la police et le résultat a été désastreux : des arrestations injustifiées et des décès imputés au logiciel.

Chattopadhyay reconnaît le problème et affirme que son intelligence artificielle capable de prédire les crimes devrait être utilisée comme un outil social et politique plutôt que comme un outil policier. Le créateur dit aussi avoir fait attention aux préjugés pour éviter le racisme et les préjugés de la part de l’outil.

« Il prédit simplement un événement à un endroit précis. Il ne dit pas qui commettra l’événement ou la dynamique ou la mécanique exacte des événements. Il ne peut pas être utilisé de la même manière que dans le film Minority Report », explique-t-il. Il n’y a toujours pas de données sur la manière dont l’intelligence artificielle qui prédit les crimes sera appliquée dans le monde réel. Le système, pour l’instant, n’a réussi que des tests.

« Mes coéquipiers et moi avons beaucoup dit que nous ne voulions pas que cela soit utilisé comme un outil politique purement prédictif. Nous voulons que l’optimisation des politiques en soit l’utilisation principale. Nous devons permettre cela, car il ne suffit pas de mettre un papier et d’avoir l’algorithme. Nous voulons que le maire ou les administrateurs utilisent le modèle généré pour exécuter des simulations et informer la politique », conclut l’homme.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !