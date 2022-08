Les molécules organiques trouvées sur la comète sentent la naphtaline et l’encens

Les scientifiques ont pu identifier pour la première fois la présence de molécules organiques dans une comète. Selon l’étude menée par des chercheurs de l’Université de Berne, en Suisse, l’étoile connue sous le nom de 67P/Churyumov-Gerasimenko est riche en composés organiques, qui jouent un rôle clé dans le développement de la vie à base de carbone.

La communauté scientifique pense que les comètes sont responsables de l’arrivée de plusieurs molécules complexes sur Terre. Le suivi des matériaux provenant de ces étoiles peut être fondamental pour comprendre comment la vie est née ici.

Le vaisseau spatial Rosetta était essentiel à la découverte, car c’est lui qui a collecté les données de la comète Chury. La chercheuse postdoctorale au Département de recherche spatiale et des sciences planétaires de l’Université de Berne, Nora Hänni, a déclaré dans un communiqué qu' »il semble probable que l’impact des comètes – en tant que fournisseurs essentiels de matière organique – a également contribué à l’émergence de la vie. carbone sur Terre.

Les données n’ont pu être collectées qu’après le passage de la comète près du Soleil, lorsque la glace présente à l’intérieur de l’objet cosmique a commencé à fondre et à éclater, ce qui a libéré des molécules plus grosses de Chury. L’analyse effectuée avec le spectromètre de masse ROSINA a révélé des types de produits chimiques composés de nombreux atomes, y compris des molécules organiques complexes et des molécules jamais détectées sur aucune comète auparavant. Ce qui est curieux, c’est que certains de ces produits forment des parfums familiers.

« Nous avons trouvé, par exemple, des boules de naphtaline, qui sont responsables de l’odeur caractéristique des boules de naphtaline », a déclaré Hänni. « Et nous avons également trouvé de l’acide benzoïque, un composant naturel de l’encens », explique Hänni. « De plus, nous avons identifié le benzaldéhyde, largement utilisé pour conférer un goût d’amande aux aliments, et de nombreuses autres molécules.

Une poignée d’amandes. Crédits : Steve Buissinne/Pixabay

Certaines autres molécules, telles que le formamide, ont une fonctionnalité prébiotique, ce qui indique qu’elles aident à la synthèse de biomolécules telles que les acides aminés et les sucres, qui sont essentielles à la présence de la vie. Pourtant, ces facteurs sont des « enregistrements fossiles » potentiels des composants qui ont formé les planètes du système solaire il y a 4,5 milliards d’années.

L’astrophysicienne du Centre pour l’espace et l’habitabilité de l’Université de Berne, Susanne Wampfler, a déclaré dans le même communiqué que « les découvertes sont cohérentes et soutiennent le scénario d’une origine partagée des différents réservoirs organiques du système solaire, confirmant que les comètes ne matériel de transport bien avant l’émergence de notre système solaire.

Via : Space.com

