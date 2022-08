Danger! Les tempêtes solaires rendent le satellite incontrôlable

Les tempêtes solaires interfèrent directement avec le fonctionnement des satellites et, avec la récente augmentation de l’activité solaire, de nombreux objets en orbite terrestre sont menacés. Cette fois, le satellite Galaxy 15 est hors de contrôle, selon le dernier rapport publié par Intelsat.

Selon la société, des experts tentent de reprendre le contrôle du satellite depuis vendredi dernier (19), lorsque la communication a été interrompue à la suite d’une tempête solaire. Galaxy 15 est un satellite de communication géostationnaire lancé en 2005 et initialement exploité par PanAmSat avant que les opérations ne soient transférées à Intelsat.

« Le satellite fonctionne nominalement, gardant la Terre pointée avec toutes les opérations à charge utile nominale », a déclaré la porte-parole d’Intelsat, Melissa Longo. Les clients opérant avec le satellite sont transférés vers d’autres modules en orbite « pour assurer la continuité de service ».

Le Galaxy 15 transporte 24 transpondeurs en bande C desservant les clients des médias en Amérique du Nord. Intelsat indique par ailleurs qu’il « continuera d’essayer de récupérer la commande une fois qu’ils seront partis afin que nous puissions éventuellement la désorbiter ».

Ce n’est pas la première fois que le Galaxy 15 « disparaît ». L’entreprise en a perdu le contrôle pendant huit mois en 2010. À l’époque, l’équipement était à court d’énergie et nécessitait un processus de réinitialisation.

Le satellite Galaxy 15 dans un laboratoire avant son lancement. (Crédit image : Sciences orbitales)

Comment fonctionne une tempête solaire ?

La tempête solaire a été enregistrée le 16 août. Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), il a été classé G3. « Les impacts sur notre technologie d’une tempête G3 sont généralement minimes. »

Bien que la tempête soit faible, elle est le résultat du cycle solaire actuel, considéré comme assez intense par les experts. Chaque fois que les pôles magnétiques du soleil s’inversent, un nouveau cycle solaire commence. Ce processus se produit environ tous les 11 ans et est étroitement surveillé par les agences spatiales car il peut déterminer la durabilité des technologies envoyées dans l’espace et même la santé des astronautes.

Le cycle actuel a commencé en décembre 2019, et avant cela nous étions dans une période assez calme, car le cycle précédent était considéré comme calme, avec une faible quantité de vent solaire expulsé de l’étoile au centre de notre système. Cependant, le cycle actuel est considéré comme plus intense et depuis octobre de l’année dernière, le soleil expulse plus de vent et génère plus fréquemment des taches solaires et des éruptions solaires.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !