Jalon : l’hélicoptère Ingenuity effectue son 30e vol sur Mars

Après plus de deux mois de « repos », l’hélicoptère Ingenuity a repris du service actif sur Mars, effectuant samedi dernier son 30e vol sur la planète (20).

L’animation montre le petit hélicoptère Ingenuity qui décolle sur Mars. Image : NASA

Le petit drone autonome de 1,8 kg était inactif depuis le 11 juin, en raison de la saison hivernale à Jezero Crater, son site d’atterrissage et sa région d’étude. À cause de cela, Ingenuity ne recevait pas assez de soleil pour garder ses batteries chargées.

Ce problème, qui est aggravé par l’accumulation de poussière sur le panneau solaire de l’hélicoptère, empêche les vols longs et audacieux, mais des sauts courts sont encore possibles pour le moment. Et l’équipe scientifique de la mission a décidé de prendre le petit giravion de faire un tour rapide pour s’assurer qu’il fonctionne toujours bien après avoir vécu plus de 100 nuits d’hiver glaciales sur Mars.

D’après le site espace.comle vol a été conçu pour durer 33 secondes et couvrir seulement deux mètres de distance horizontale, objectifs qui ont été atteints par le drone.

« Le #MarsHelicopter est de retour ! Après une pause de deux mois, le giravion a fait un petit saut ce week-end pour que l’équipe puisse regardez ses signes vitaux et dépoussiérer le panneau solaire », a rapporté sur Twitter le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, qui gère la mission Ingenuity.