La mouche destructrice de cultures est empêchée d’être tuée en raison de sa beauté

La mouche lanterne tachetée (Lycorma delicatula) cause plus de problèmes que prévu aux États-Unis. Connu pour se nourrir d’une grande variété de denrées alimentaires, comme les vignes et autres arbres fruitiers, cet insecte a gagné la protection des New-Yorkais pour être… très beau.

Cet animal, originaire de pays asiatiques tels que l’Inde, la Chine et le Vietnam, a été vu pour la première fois aux États-Unis, dans l’État de Pennsylvanie, en 2014, et s’est depuis propagé à travers le pays, causant d’importants dégâts à l’agriculture. Pour éviter tout dommage, plusieurs États ont ordonné aux producteurs de tuer ces insectes.

Cependant, selon un article publié par le New York Times (NYT), certaines personnes résistent à l’ordre parce qu’elles pensent que la mouche est trop belle esthétiquement pour mériter la mort. La développeuse de logiciels Jody Smith, qui est végétalienne, a déclaré au journal qu’elle ne soutenait pas l’attitude de tuer des animaux de compagnie parce qu’elle ne croyait pas qu’ils étaient consommables. Cependant, elle prétend qu’elle n’hésite pas à tuer un cafard.