Des robots en forme de chiens participent à des championnats de football

Avez-vous déjà pensé à regarder un match de foot robotisé ? Cette possibilité n’est peut-être pas si éloignée. Des scientifiques de l’Université de Berkeley et de l’Université de Montréal ont mis au point une structure capable d’améliorer la précision des robots quadrupèdes au soccer.

Dans une interview avec TechXplore, le chercheur Zhongyu Li a déclaré qu’il existe une « ligue de robots remarquable » appelée RoboCup (Robot World Cup), qui gagne de plus en plus d’adhérents. « Les chercheurs entraînent leurs robots dans cette compétition depuis des décennies », a ajouté Li.

Ce type de « course de chiens » sert de thermomètre pour que les scientifiques puissent mesurer la capacité des machines et apporter les améliorations logicielles et matérielles nécessaires. Le cadre de contrôle de mouvement développé par Li devrait rendre les appareils de plus en plus agiles et capables de gérer des tâches complexes. Parmi les tâches prévues par l’équipe figure jouer au football côte à côte avec des êtres humains.

Comment se déplacent les robots joueurs ?

Une politique de contrôle de mouvement permet au robot de tracer une trajectoire arbitraire entre l’orteil et le ballon, puis de planifier le jeu. De cette façon, lorsque le coup de pied se produit, les chances d’atteindre la cible sont plus grandes. Selon Li, « nous pouvons nous concentrer sur la formation d’une politique de contrôle robuste qui peut fonctionner dans le matériel, puis réutiliser ce contrôleur pour apprendre la stratégie de planification ».

Robot quadrupède pendant les tests. Crédits : Ji et. là

Pendant la période de test, en utilisant la méthode du chercheur, le robot quadrupède A1 a donné des coups de pied aléatoires avec une précision surprenante. C’est une prouesse incroyable et extrêmement complexe, car la machine doit tenir compte du contact effectué avec le ballon et des aléas de frottement. L’équipe doit encore effectuer plus de tests pour les robots afin de démontrer leurs performances dans la RoboCup.

Par : TechXplore

