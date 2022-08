La Terre, Mercure et Vénus pourraient être avalés par le Soleil, selon une étude

Que se passera-t-il quand le soleil mourra ? Il s’agit d’un vieux débat sur l’astronomie et, heureusement, nous n’en connaîtrons pas les détails de sitôt, mais la seule certitude est que toute vie sur Terre risquerait de disparaître. Une étude réalisée à l’aide de données recueillies par le vaisseau spatial Gaia rassemble plus d’informations sur ce processus et indique que la Terre pourrait simplement être anéantie lorsque le Soleil deviendrait une géante rouge.

La mort des étoiles est un processus extrêmement violent et normalement, lorsque le carburant commence à s’épuiser, elles grandissent de manière impressionnante et dévorent une grande partie de ce qui les entoure. Dans le cas de notre système, le Soleil doit engloutir Mercure, Vénus et peut-être la planète Terre.

La recherche de l’Université de Santa Cruz en Californie a effectué des simulations hydrodynamiques tridimensionnelles pour comprendre une gamme de résultats après qu’une planète a été avalée par une étoile semblable au Soleil. Le processus dépend de la taille de la planète et du stade de l’étoile.

« Pour le cas de la Terre, je pense qu’il n’est pas clair si elle sera engloutie ou non, mais elle deviendra certainement impossible à vivre », a déclaré Ricardo Yarza, étudiant diplômé en astronomie à l’université, au New York Times. New York Times.

Le principal problème commence lorsque le soleil perd de l’hydrogène pour brûler et devient une géante rouge, agrandissant sa taille déjà gigantesque de centaines de fois.