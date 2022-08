La mission Artemis 1 transporte un satellite météorologique pour étudier le vent solaire

Prévue pour être lancée lundi prochain (29), la mission Artemis 1, un vol d’essai sans pilote qui inaugurera le programme d’exploration de la nouvelle lune de la NASA, embarquera à bord du vaisseau spatial Orion, entre autres expériences, un petit satellite météorologique pour étudier les particules et les champs magnétiques à venir de notre étoile, connue sous le nom de vent solaire.

Le CubeSat pour l’étude des particules solaires (CuSP) sera lancé par la mission Artemis 1. Il sera situé dans l’espace interplanétaire, où il pourra observer les particules et les champs magnétiques du Soleil en route vers la Terre. Image : Centre de vol spatial Goddard/ NASA

Appelé CubeSat pour l’étude des particules solaires (CuSP), l’équipement est un satellite à six unités (6U) conçu par le Institut de recherche du sud-ouest (SWRI), pour examiner le tir du rayonnement solaire vers la Terre.

Le Soleil éjecte continuellement des particules sous tension qui bombardent notre planète, mais dans certains cas, de puissantes explosions appelées éruptions solaires accentuent le processus.

L’un des effets secondaires les plus courants de tels événements est la production d’aurores boréales, mais des épisodes plus intenses peuvent causer des ravages sur nos communications radio, nos satellites et nos réseaux électriques. Même les astronautes et les équipages des compagnies aériennes sont exposés au rayonnement solaire.

Il est actuellement très difficile de prédire comment une rafale de vent solaire affectera la Terre lorsqu’elle la frappera. Eric Christian, scientifique en chef pour CuSP au Goddard Space Flight Center de la NASA, suggère de placer environ 20 CubeSats sur différentes orbites « pour comprendre l’environnement spatial en trois dimensions ».

Selon lui, CuSP démontrera un moyen peu coûteux de créer un tel réseau de stations météorologiques spatiales, avec trois instruments : le spectrographe ionique suprathermique (SIS), construit par SWRI ; le télescope miniaturisé à protons et électrons (MERiT), construit par Goddard ; et le magnétomètre à hélium vectoriel (VHM), construit par le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA.

Le premier examinera les particules de faible énergie. Les seconds, à leur tour, à haute énergie. Le troisième sera chargé d’analyser la force et la direction des champs magnétiques.

« CuSP sera en mesure d’observer des événements dans l’espace avant d’atteindre la Terre », a déclaré Mihir Desai, chercheur principal du projet au SWRI. « De telles observations interplanétaires nous donneraient un aperçu significatif de ce qui motive la météo spatiale, aidant les scientifiques à améliorer leurs simulations. »

