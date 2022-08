Un maximum de gentillesse : les chiens versent des larmes d’émotion lorsqu’ils retrouvent leurs propriétaires

Faites-vous partie de ceux qui pleurent en regardant un film ou lors d’une cérémonie de mariage, par exemple ? Pendant longtemps, on a toujours cru que verser des larmes d’émotion était une capacité unique des êtres humains. Cependant, une étude souligne que nos meilleurs amis, les chiens, ont également ce trait. Et le plus mignon, c’est qu’ils deviennent émotifs, principalement, juste en compagnie de leurs propriétaires après de longues périodes d’absence.

Des chercheurs japonais ont découvert que les chiens versaient des larmes de joie lorsqu’ils retrouvaient leurs propriétaires après des périodes d’éloignement. Image : Annette Shaff –

Un article paru mardi (22) dans le magazine Biologie actuelle décrit l’étude menée par des chercheurs japonais, qui ont analysé les globes oculaires de chiens de différentes races.

Dans une première expérience, 18 chiens ont eu leurs yeux examinés pour l’humidité. Les chercheurs ont remarqué une augmentation de 10 % du volume des larmes (par rapport à l’humidité habituelle) dans les yeux des animaux lorsqu’ils saluaient leurs propriétaires après des intervalles de séparation. Il n’en était pas de même lorsqu’ils rencontraient des personnes qui ne faisaient pas partie du cycle familial auquel ils appartenaient.

Dans notre propre espèce, un plus grand volume de larmes est lié à un plus grand degré d’émotion, et les découvertes de scientifiques japonais suggèrent que les émotions positives peuvent également déclencher des larmes supplémentaires chez les chiens.

Lorsqu’une solution contenant de l’ocytocine («l’hormone de l’amour», également associée à des sentiments tels que la confiance, l’empathie et l’établissement de relations) a été ajoutée directement aux yeux de 22 chiens dans une autre expérience, les chercheurs ont découvert que davantage de larmes étaient produites.

De cette façon, lorsqu’ils saluent un être cher, il est probable qu’il y ait une augmentation de l’ocytocine, déclenchant une production supplémentaire de larmes. « Nous n’avions jamais entendu dire que les animaux versaient des larmes dans des situations joyeuses, telles que les retrouvailles avec leurs propriétaires, et nous étions tous ravis que ce soit la première étude au monde », explique le comportementaliste animalier Takefumi Kikusui de l’Université d’Azabu.

Mais étaient-ce vraiment des larmes d’émotion ?

D’après le site Alerte scientifiquela preuve de ces découvertes serait certainement révolutionnaire, mais d’autres scientifiques ne sont pas convaincus par la nouvelle expérience ou sa méthodologie.

Pour eux, alors que les humains sont les seules créatures connues pour pleurer par réflexe émotionnel, d’autres animaux utilisent l’humidité de leurs yeux pour éliminer la saleté ou améliorer leur vision. Il est donc possible que l’ajout d’ocytocine dans les yeux d’un chien ait simplement produit des larmes d’irritation, pas de joie.