Les trous noirs générés par la fusion des galaxies entreront en collision

Une collision entre deux galaxies, à 54 millions d’années-lumière de la Terre, a déclenché l’émergence de deux trous noirs supermassifs qui finiront par entrer en collision. C’est le télescope spatial Hubble en collaboration avec l’observatoire de rayons X Chandra qui a détecté ces phénomènes.

La grande galaxie spirale, NGC 4424, située dans l’amas de galaxies de la Vierge, abrite le conglomérat stellaire qui porte le nom de Nikhull. On pense que Nikhull a été autrefois le noyau d’une petite galaxie qui est entrée en collision avec NGC 4424 et a violemment arraché la plus grande de ses étoiles.

Le trou noir de Nikhull est à 1 300 années-lumière du centre de la galaxie, soit 20 fois plus que celui entre la Terre et le Sagittaire A, le trou noir supermassif situé au centre de la Voie lactée. L’analyse de ce processus pourrait donner aux scientifiques une meilleure image de la croissance des galaxies et des événements supermassifs en leur centre.

La structure centrale de NGC 4424 a une masse estimée à environ 60 000 et 100 000 soleils. Cette galaxie, à ses 1 700 années-lumière de large, est soupçonnée d’abriter plus de millions d’autres trous noirs de masse stellaire entre cinq et trente fois la masse du Soleil.

Les scientifiques pensent qu’à terme, les deux trous noirs supermassifs formés lors de cette collision se déplaceront ensemble jusqu’à ce qu’ils atteignent une orbite autour de la structure centrale de NGC 4424. Cette situation devrait conduire à un énième affrontement, mais cette fois entre les trous noirs supermassifs, qui fusionner pour créer un phénomène encore plus grand.

Via : Space.com

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !