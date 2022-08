L’astrophotographe capture une image inédite du Soleil ; comprendre ce qu’elle a de spécial

« J’ai utilisé un télescope spécialement modifié pour prendre cette image de 145 mégapixels du Soleil. Mais il y a un phénomène rarement visible montré ici. Pouvez-vous le localiser? Cette lueur autour du Soleil n’est pas seulement une lumière qui se propage dans notre atmosphère. C’est la propre atmosphère du Soleil appelée la couronne », a écrit l’astrophotographe.

Il explique que, normalement, cette couche est trop faible pour être vue par rapport à la luminosité écrasante du Soleil. « Pour le capturer, j’ai dû attendre que la lune bloque la lumière du soleil ! C’est vrai, il a été capturé lors d’une éclipse solaire totale. Cette photo a été mélangée avec l’image de la chromosphère que j’ai capturée mardi pour donner un aperçu plus complet de notre Soleil.

Image en gros plan de la capture réalisée par Andrew McCarthy mardi dernier (16). Image : Andrew McCarthy

Comme il l’a dit, le télescope utilisé a été modifié pour pouvoir enregistrer le Soleil, car il est extrêmement dangereux de regarder directement l’étoile, soit à l’œil nu, soit même avec un télescope normal.

Comme le site Web l’avertit NewsWeek, regarder directement le Soleil ou d’autres sources lumineuses vives peut brûler la rétine. De plus, zoomer depuis un télescope dirigé vers lui peut même provoquer des incendies.

La photo montre la chromosphère et la couronne solaire en même temps. La chromosphère est la partie orange visible sur l’image. Sa température peut varier entre 3 700 et 7 700 degrés Celsius. La couronne, la partie la plus externe de l’atmosphère solaire, est beaucoup plus chaude : 500 000 degrés Celsius, ce qui peut doubler ce taux.

Les scientifiques essaient depuis des années de comprendre pourquoi la couronne est tellement plus chaude que les couches internes de l’atmosphère solaire. On pense que les champs magnétiques complexes s’étendant jusqu’à la couronne sont à l’origine de la grande différence de température, car ils canalisent l’énergie féroce du Soleil sous forme de chaleur.

