Apprenez tout sur la capsule Orion, le vaisseau spatial qui emmènera les astronautes sur la Lune

Un élément clé du programme Artemis – qui vise non seulement à rétablir la présence humaine sur la Lune, mais à le faire de manière durable – est le véhicule de l’équipage, la capsule Orion, qui rassemble plus de cinq décennies de science spatiale de la NASA.

Illustration 3D de la capsule Orion en orbite. Le vaisseau spatial a été conçu au début des années 2000 et s’envolera enfin vers la lune lundi prochain (29). Image : NASA/Divulgation

Le grand et principal test du vaisseau spatial a lieu lundi prochain (29), lorsque la fusée la plus puissante jamais construite par l’humanité – le système de lancement spatial (SLS) – le propulsera plus loin que tout autre vaisseau spatial développé pour le faire. .

Après cet essai, appelé la mission Artemis 1 (un vol sans pilote), la capsule assume le rôle important de faire entrer l’humanité dans la prochaine ère de l’exploration spatiale.

« Le vaisseau spatial Orion est la capsule qui emmènera les astronautes et les charges utiles scientifiques sur la Lune », a déclaré Madison E. Tuttle, spécialiste des affaires publiques au Kennedy Space Center de la NASA, dans une interview accordée au site Web. espace.com. « Servant de véhicule d’exploration qui emmènera l’équipage dans l’espace, fournira une capacité d’abandon d’urgence, soutiendra l’équipage pendant le voyage dans l’espace et assurera une rentrée en toute sécurité au retour de l’espace lointain, il est conçu pour emmener les humains plus loin que nous ne le sommes. Nous avons été avant. «

Comment est la capsule Orion ?

Officiellement intitulé Véhicule d’équipage polyvalent Orion (Orion Multipurpose Crew Vehicle), la capsule Orion comporte trois composants principaux. De haut en bas, ces composants sont :

Le système d’abandon du lancement, conçu pour mettre le navire et l’équipage en sécurité en cas de problème au lancement ; Le module équipage, de cinq mètres de diamètre et équipé des dernières avancées technologiques en matière de logement, d’avionique et de survie ; Le module de service fourni par l’Agence spatiale européenne (ESA), chargé de fournir de l’oxygène, de l’eau et de l’énergie électrique convertis à partir de l’énergie solaire collectée par trois panneaux de captage.

Le vaisseau spatial a été conçu par la société Lockheed Martin au début des années 2000 pour le constellationpar la NASA, conçu pour emmener les équipages et le fret vers la Station spatiale internationale (ISS) ainsi que pour ramener les humains sur la Lune, Orion prenant le relais de la navette spatiale.

après le programme constellation a été annulée en 2010, ainsi que la fusée Ares 1, qui devait initialement envoyer la capsule Orion dans l’espace, seule elle a survécu au projet, avec la reprise de sa production annoncée par la NASA l’année suivante – avec Lockheed Martin prenant le relais. leadership dans la construction du module de commande du navire.

En 2012, l’ESA a annoncé la possibilité d’une collaboration avec la NASA pour fournir un module de service qui pourrait être couplé avec Orion. La même année, la construction de ce module de service est confiée à Airbus Defence and Space.

En 2020, il y avait au moins trois versions différentes d’Orion en production, Lockheed Martin rapportant que six missions avaient été officiellement convenues avec la NASA pour utiliser le vaisseau spatial.

Selon la NASA, le financement d’Orion jusqu’à cette année-là était de près de 19 milliards de dollars, ce qui, ajusté en fonction de l’inflation, est d’environ 21,5 milliards de dollars aujourd’hui.

Orion a été lancé dans l’espace avant

La mission Artemis 1 ne sera pas le premier vol d’une capsule Orion. Un modèle du vaisseau spatial s’est déjà rendu dans l’espace à une autre occasion, dans le but de tester ses composants et ses systèmes.

En décembre 2014, elle a été lancée au sommet d’une fusée Delta Heavy United Launch Alliance (ULA) sur un vol court-courrier pour collecter des données de performance. Le soi-disant Exploration Test Flight-1 (EFT-1) a duré 4h24min et s’est terminé par un atterrissage de la capsule dans l’océan Pacifique.