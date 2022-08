La santé des astronautes sera affectée par les missions vers Mars

En 2033, la NASA et la Chine ont l’intention d’effectuer des missions pour ramener des échantillons de Mars. Un jour, les agences devraient pouvoir envoyer des astronautes sur la planète rouge, mais comment le corps humain peut-il en être affecté ?

Ce sera des mois loin de la Terre, au cours desquels les corps des astronautes connaîtront un environnement aux conditions totalement différentes de celles que l’on trouve ici. Dans cet esprit, une équipe d’experts en médecine spatiale de l’Université nationale australienne (ANU) a développé un modèle mathématique pour prédire comment la santé et la sécurité des astronautes sont affectées lorsqu’elles sont exposées au rayonnement cosmique et à la microgravité.

L’article publié dans Nature permet également d’évaluer l’impact des missions à court et à long terme et les effets sur le processus d’adaptation du corps. Selon les recherches, la plus grande menace est la durée pendant laquelle les astronautes seront exposés à la microgravité. Ce contexte affecte principalement l’hémodynamique du corps, c’est-à-dire la façon dont le sang circule dans les vaisseaux sanguins.

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont utilisé des données sur la santé et d’autres enquêtes obtenues par la Station spatiale internationale (ISS) qui ont également indiqué qu’il y a une perte de densité musculaire, osseuse et visuelle, dans un environnement de microgravité. Le système cardiopulmonaire est affecté précisément parce que le cœur est « paresseux » sans l’action de la gravité, ce qui indique qu’il n’a pas à travailler aussi dur pour surmonter la résistance du pompage du sang dans tout le corps.

Cette absence commence à moduler la façon dont le corps réagit aux stimuli externes. Ce type de situation peut être observé, dans une moindre mesure, lorsqu’une personne, qui n’habite pas dans un pays d’altitude, visite un tel lieu. Le corps cherche toujours à s’adapter aux conditions extérieures.

Défis pour la santé de l’équipage

Il faut faire attention à la situation sanitaire des équipages des missions, car entre Mars et la Terre, il y a un décalage de 20 minutes dans le système de communication selon les conditions spatiales, et cela s’étend aux urgences médicales. O Apparence numérique a récemment publié que les scientifiques recherchent des solutions à ce point grâce à l’utilisation de robots.

Un défi, avec l’avancement des attentes de colonisation d’autres étoiles, sera de fournir au modèle actuel des données différentes de celles actuelles. Aujourd’hui, le modèle prend en compte les données de santé provenant d’astronautes d’âge moyen bien formés, c’est-à-dire qu’ils ne prennent pas en compte les gens ordinaires, les civils non formés.

À l’avenir, les scientifiques espèrent que ce modèle fournira une image plus globale de ce qui se passerait si la personne moyenne voyageait dans l’espace. Cette recherche sera cruciale pour l’avenir de la colonisation spatiale.

Via : Alerte scientifique

