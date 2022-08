Un fragment vieux de 4 milliards d’années pourrait aider à rechercher une vie extraterrestre

Les scientifiques de l’Université Curtin ont découvert une parcelle de terre vieille d’environ 4 milliards d’années dans le sud-ouest de l’Australie occidentale. Les recherches menées par le doctorant Maximilian Drolner ont utilisé la méthode du forage laser à partir du sol pour extraire des grains microscopiques de minéraux et pourraient aider à la découverte de la vie extraterrestre.

Après l’extraction, des fragments de zirconium ont été vaporisés, une pierre largement utilisée dans les réacteurs nucléaires, les chars militaires et actuellement dans l’industrie de la bijouterie, en raison de sa similitude avec le diamant, l’origine géologique du sol de la région a été découverte.

Cette étude aidera à expliquer comment la planète Terre est passée d’un état inhabité à des conditions permettant un abri pour la vie. Selon Drolner, « les scientifiques pensent que le fragment a influencé le développement géologique de l’Australie occidentale et était un composant majeur des roches formées à Washington au cours de cette même période. »

Le zirconium trouvé sur Terre pourrait aider à la recherche de vie extraterrestre. Crédits : RHJPhtotos/

L’étudiant ajoute que « ce morceau de croûte a survécu à plusieurs événements de construction de montagnes entre l’Australie, l’Inde et l’Antarctique et est toujours présent à des profondeurs de dizaines de kilomètres sous le coin sud-ouest de l’Australie occidentale ».

Formation de la terre et habitabilité

Selon lui, la « comparaison de nos découvertes avec les données existantes montre que dans de nombreuses régions » la formation et la préservation de la croûte primitive ont été observées, ce qui représente un tournant important dans l’évolution de la Terre. A ce moment, le bombardement météoritique s’est calmé, la croûte terrestre s’est affaissée et la vie peut se former.

Outre la recherche de vie extraterrestre, cette recherche collaborera également avec les orientations prises ici. En identifiant les anciens vestiges de la croûte terrestre, les scientifiques peuvent délimiter l’avenir et les possibilités d’exploitation optimale des ressources durables. Pour Drolner, « Étudier la Terre primitive est un défi au fil du temps, mais il est important de comprendre l’importance de la vie sur Terre et notre quête pour la trouver sur d’autres planètes. »

Via: Nation World News

