La NASA a capturé le son étrange émis par un trou noir – maintenant vous pouvez l’entendre

Grâce au processus de sonification, qui traduit les données astronomiques en notes, les scientifiques ont rendu audible le gémissement étrange d’un trou noir.

Crédit : NASA

En 2003, des astronomes ont fait une découverte assez importante sur l’amas de galaxies de Persée (ou Abell 426), l’objet le plus brillant de l’univers vu à travers les rayons X. La pression émise par le trou noir supermassif situé au centre de l’amas a provoqué des des ondulations dans le gaz chaud, telles qu’elles sont « traduites » en notes de musique grâce à une technique appelée sonification. En termes simples, la sonification transforme les données astronomiques en un son pouvant être entendu par les humains.

On croit souvent à tort que dans l’espace lointain il n’y a pas de son, du fait qu’il est fondamentalement vide et donc le milieu qui permet la propagation des ondes sonores fait défaut. Or, comme le souligne l’agence aérospatiale américaine, au cœur d’un amas de galaxies se trouvent d’abondantes quantités de gaz « qui enveloppent en son sein des centaines voire des milliers de galaxies ». Cela fournit un moyen valable « pour le voyage des ondes sonores », le milieu dit intercluster.

Le trou noir au centre de l’amas de Persée émet également un vrai son, mais les ondes qui ondulent les gaz autour des galaxies produisent les notes les plus basses jamais détectées dans l’Univers, impossibles à entendre pour l’oreille humaine. Le plus bas de tous, enregistré en 2003, est un si bémol 57 octaves en dessous du do médian. Il a une fréquence de 10 millions d’années, tandis que la note la plus basse audible par notre oreille a une fréquence d’un vingtième de seconde. Pour cette raison, les scientifiques ont augmenté le son du trou noir par dizaines et dizaines d’octaves, afin d’obtenir l’effet sonore dérangeant que vous pouvez entendre ci-dessous. Le résultat est une sorte de hurlement au ton sci-fi et extraterrestre, très approprié pour un « cœur des ténèbres » situé à environ 250 millions d’années-lumière de notre planète.

https://static.Netcost-security.fr/wp-content/uploads/sites/34/2022/08/buconerosuono.mp3

Grâce au processus de sonification, les données de rayons X acquises par l’observatoire de rayons X Chandra (un télescope orbital dédié au physicien américain d’origine indienne Subrahmanyan Chandrasekhar) ont été synthétisées et ramenées dans la gamme perceptible par l’oreille humaine, en les augmentant vers le haut de 57/58 octaves. Pour rendre audibles les sons du trou noir, la fréquence originale des signaux a été décalée des centaines de quadrillions de fois.

Un procédé similaire a été exploité par une équipe de recherche internationale coordonnée par des scientifiques américains du prestigieux Massachusetts Institute of Technology (plus connu sous l’acronyme de MIT) pour sonifier un autre trou noir. Dans ce cas, ils n’ont pas utilisé les données de Chandra, mais celles de l’étoile à neutrons Interior Composition Explorer (NICER) équipée sur la Station spatiale internationale (ISS). Plus précisément, ils ont sonifié les échos ou les retards de réverbération, dérivés de la lumière émise par les particules qui tourbillonnent autour du trou noir.

Les scientifiques ont également sonifié les émissions du trou noir supermassif au centre de la galaxie M87, la première dont les scientifiques du projet Event Horizon Telescope ont pu obtenir une image.