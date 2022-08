L’extinction de l’homme pourrait-elle conduire à l’émergence d’une nouvelle espèce ?

Que se passerait-il si les humains disparaissaient ? C’est l’une des questions sur lesquelles se penche le livre « We Owe The Future », de William MacAskill. Avec l’évolution technologique, qui laisse place au développement d’armes nucléaires et d’armes biologiques capables de provoquer des destructions massives, l’extinction de notre espèce est préoccupante et n’est peut-être pas loin.

Quelles répercussions la Terre et l’Univers verraient-ils si les humains disparaissaient tout simplement ? Selon MacAskill, ce fait changerait fondamentalement l’histoire de l’Univers. La possibilité qu’il y ait une nouvelle espèce intelligente et technologiquement capable est très faible, presque impossible.

Ce qui soutient cette perspective est le paradoxe de Fermi, qui a émergé en 1950. Il traite de l’écart entre la grande probabilité de vie sur d’autres planètes, en raison de la vaste présence de ces étoiles dans l’Univers, et le fait qu’il n’a pas encore été trouvé aucune preuve de vie au-delà de la Terre.

Un travail de milliards d’années

Pour William MacAskill, il n’y aurait pas assez de temps pour qu’une nouvelle espèce, comme l’homo sapiens, émerge, puisqu’il a fallu 200 millions d’années pour que les humains évoluent à partir des premiers mammifères. Le dernier ancêtre commun entre les humains et les chimpanzés était vivant il y a à peine 8 millions d’années. C’est une époque cosmologique très récente et courte. Cependant, la possibilité que quelque chose comme la planète des singes se produise, où il existe de nouvelles espèces technologiquement capables, est extrêmement difficile. La Terre cesserait probablement d’être habitable avant cet exploit.

De plus, l’étape évolutive des animaux à une espèce comme l’homo sapiens peut avoir été astronomiquement improbable. Peut-être que les planètes propices à la vie sont en effet extrêmement rares. Pour que la vie émerge sur Terre, des étapes improbables et extraordinairement inhabituelles ont dû avoir lieu, telles que l’évolution de cellules simples en cellules complexes avec un noyau et des mitochondries et l’évolution de la reproduction sexuée. Dans ce cas, il compte même comment les êtres humains se distinguent des autres primates, par l’intelligence, la culture, la capacité hypercoopérative et les compétences telles que la parole et le langage.

Les humains sont des créatures uniques

Par conséquent, les humains sont peut-être les seules créatures conscientes d’être conscientes, qui ont cherché à comprendre l’Univers, la nature et la réalité à travers l’écriture et les mathématiques. Compte tenu de ces faits, la faible probabilité qu’il y en ait d’autres comme nous, si nous gâchons tout, ce sera pour toujours.

Ainsi, ce qui a mis des milliards d’années à émerger sera tout simplement éteint, sans aucune chance de revenir. L’auto-compréhension de l’univers peut être définitivement perdue, et dans quelques centaines de millions d’années de plus. L’univers pourrait retourner à l’état qu’il a occupé pendant la majeure partie de ses neuf premiers milliards d’années : froid, vide, mort.

Par: Filaire

