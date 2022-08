L’empreinte d’un dinosaure géant révélée après la sécheresse d’une rivière au Texas

L’intense sécheresse qui frappe l’État américain du Texas a pris une nouvelle tournure avec la découverte d’une série d’empreintes de dinosaures au fond de la rivière Paluxy, dont le niveau d’eau a considérablement baissé en raison de conditions climatiques extrêmes.

La rivière traverse le parc d’État de Dinosaur Valley, qui est proche de la ville de Dallas et possède un grand nombre d’empreintes de dinosaures.

empreinte de dinosaure

Les traînées de condensation nouvellement découvertes appartiennent à deux classes différentes de dinosaures, les théropodes et les sauropodes. Le premier avait pour membres célèbres les tyrannosaures et les vélociraptors et avait pour caractéristique les pieds à trois doigts et griffes. Les sauropodes, quant à eux, comprenaient les brontosaures, des reptiles au long cou et aux pieds plats comme ceux des éléphants. Les deux ont disparu il y a 66 millions d’années, ce qui en fait la dernière classe de dinosaures à disparaître.

Les experts pensent que les empreintes en question remontent à 113 millions d’années, à la période connue sous le nom de Crétacé, pendant laquelle la région de Dallas était au bord de la mer. selon placer du parc, la boue de la région avait les conditions idéales pour préserver les empreintes, car elle avait des niveaux élevés de carbonate de calcium provenant des coquilles des crustacés qui y vivaient.

Sécheresse sevère

Des conditions météorologiques implacables ont tourmenté le Texas ces dernières semaines, avec environ un quart de l’État connaissant une sécheresse exceptionnelle, selon le US Drought Monitor.

D’autres régions du pays font face à des scénarios similaires de sécheresse et de baisse du niveau d’eau des lacs et des rivières. Récemment, des restes humains ont été retrouvés dans le lac Mead, à la frontière entre les États du Nevada et de l’Arizona. Parmi les cadavres, un se distinguait par sa situation pour le moins curieuse : le corps était à l’intérieur d’un tonneau et présentait plusieurs impacts de balles.

