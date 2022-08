Le pied est retrouvé flottant et montre les dangers des sources chaudes

Une source chaude est recherchée par les personnes qui cherchent à se détendre et même à prévenir les maladies. Cependant, à certains endroits, les températures peuvent être assez élevées. Vendredi dernier (19), un pied humain a été retrouvé par des rangers flottant dans le parc national traditionnel de Yellowstone.

Selon la direction du site, le pied portait des chaussures dans l’Abyss Pool, l’une des sources les plus profondes du parc avec des eaux pouvant atteindre une incroyable température de 60 degrés Celsius. Pour l’instant, l’affaire est enquêtée comme un accident et il n’y a aucun soupçon de crime.

Ce n’est pas la première fois que quelqu’un y meurt. En 2016, une jeune femme est décédée après avoir chuté et glissé dans une source chaude du Norris Geyser Basin. Deux autres personnes ont été hospitalisées en 2021 avec des accidents sur les lieux.

Accidents dans les sources chaudes

« Il est rappelé aux visiteurs de rester sur les promenades et les sentiers dans les zones de sources chaudes et de faire preuve d’une extrême prudence concernant les caractéristiques thermiques », a annoncé le parc. « Le sol dans les zones hydrothermales est fragile et mince, et il y a de l’eau bouillante juste sous la surface. »

Yellostone Park est connu pour ses sources chaudes et son intense activité géologique. Le site, qui a accueilli plus de 4,8 millions de visiteurs l’an dernier, s’étend sur 9 000 kilomètres carrés entre les États américains du Wyoming, de l’Idaho et du Montana.

