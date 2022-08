Le télescope spatial James Webb capture des images incroyables de Jupiter ; Voir

Le télescope spatial James Webb a capturé des images incroyables de Jupiter, la plus grande planète du système solaire. Sur certaines photographies, il est possible d’observer la Grande Tache Rouge, caractéristique de l’étoile, certaines de ses 79 lunes connues, les anneaux et même quelques galaxies en arrière-plan.

Pour effectuer les enregistrements, trois filtres infrarouges du télescope ont été utilisés, via la caméra proche infrarouge (NIRCam), qui a mis en évidence ses différentes bandes de couleurs et mis en évidence les détails de cette géante gazeuse. Cette technique a été adoptée parce que la lumière infrarouge est invisible à l’œil humain, de sorte que les données devaient être traduites dans le spectre visible.

Selon la NASA, la personne qui a effectué cette traduction était la scientifique Judy Schmidt qui, bien qu’elle n’ait pas de formation en astronomie, a eu l’aide d’autres scientifiques pour traiter les dossiers de James Webb sur Jupiter. Découvrez les images ci-dessous :

Image de Jupiter, prise par le télescope spatial James Webb. Crédits : NASA, ESA, ASC, équipe Jupiter ERS ; image traitée par Judy Schmidt.

Schmidt a participé à un concours de l’ESA il y a dix ans, et depuis lors, il n’a pas pu s’arrêter de travailler sur ce suivi. Dans une déclaration, elle a souligné son dévouement à la région : « Je pourrais passer des heures et des heures chaque jour [trabalhando com isso]”.

Jupiter, ses anneaux et ses lunes. Image prise avec le télescope spatial James Webb. Crédits : NASA, ESA, ASC, équipe Jupiter ERS ; image traitée par Ricardo Hueso (UPV/EHU) et Judy Schmidt.

Ce ne sont pas les premières photos de la planète de James Webb. Début août, le Apparence numérique a publié l’image détaillée que le télescope a enregistrée, grâce à un programme visant à démontrer le potentiel de l’observatoire de nouvelle génération dans notre voisinage, ainsi que dans l’univers lointain.

Ces observations faites par James Webb aideront les astronomes à mieux connaître Jupiter, car la quantité de détails, ainsi que la netteté des images capturées, ont dépassé les attentes.

Par : G1

