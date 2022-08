La NASA lance une équipe de célébrités pour le spectacle de lancement de la mission Artemis 1

Le lancement de la mission Artemis 1 est prévu lundi prochain (29), vol inaugural du programme Artemis de la NASA, qui vise à établir une présence humaine durable sur la Lune d’ici la fin de cette décennie.

La méga-fusée SLS, surmontée de la capsule Orion, est déjà positionnée sur la plateforme 39B du Kennedy Space Center à Cap Canaveral, en Floride, d’où elle décollera pour une mission de 42 jours autour de la Lune. Image : NASA/Joel Kowsky

Selon un communiqué de l’agence, le lancement de la méga-fusée Système de lancement spatial (SLS) avec la capsule Orion sur le dessus est prévue pour 9h33 (GMT) et les 2 et 5 septembre sont réservés comme dates de sauvegarde.

Et l’événement tant attendu sera retransmis en direct, à partir de 7h30, sur les plateformes numériques de la NASA, qui prépare un véritable show, avec la participation de plusieurs célébrités, en plus de shows musicaux et de la présentation de l’Orchestre de Philadelphie.

Parmi les stars choisies par la NASA pour le spectacle de lancement de la mission Artemis 1 figurent Keke Palmer, Chris Evans et Jack Black. Crédits : Cubankite (Keke Palmer), DFree (Chris Evans) et Joe Seer (Jack Black) /

Selon le calendrier communiqué par l’agence, des personnalités telles que l’actrice et chanteuse Keke Palmer, de la série Vrai Jackson (Nickelodeon) et les acteurs Chris Evans (Captain America de l’univers cinématographique Marvel) et Jack Black (School of Rock, Gulliver’s Travels, Love Is Blind, entre autres).

Lors de l’ouverture, le chanteur Josh Grobin et le maître du jazz Herbie Hancock interpréteront ensemble « The Star Spangled Banner », l’hymne national américain.

Ce ne sera pas la première fois que des célébrités assisteront à un événement de lancement de la NASA. En 2011, les musiciens Jimmy Buffett, Gloria Estefan et Diana Krall ont rejoint des personnalités telles que l’ancien présentateur Geraldo Rivera et l’acteur Kevin Sorbo (dont le rôle le plus emblématique de sa carrière était Hercule, de la trilogie cinématographique éponyme) pour visionner la dernière sortie du film de l’agence. programme de la navette spatiale.

La mission Artemis 1 transportera une variété de charges utiles scientifiques pour ce vol de 42 jours autour de la Lune, ainsi que des objets curieux qui composent le soi-disant kit de vol officiel (OFK).

Si tout se passe comme prévu, la mission Artemis 2 enverra des astronautes sur un vol qui fera le même circuit autour de la Lune en l’an 2024. Et puis, en 2025 ou 2026, la mission Artemis 3 fera enfin atterrir des astronautes près de la Lune.pôle sud lunaire.

