L’éruption volcanique des Tonga a libéré plus d’énergie que la bombe nucléaire la plus puissante jamais larguée

Un article publié dans la revue scientifique Ondes de choc souligne que l’éruption du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai à l’extérieur du royaume polynésien des Tonga en janvier de cette année a libéré plus d’énergie que le Tsar Bomba – l’arme nucléaire la plus puissante jamais explosée, lancée comme test par l’Union soviétique. en 1961, à Nova Zembla, une île de l’océan Arctique.

L’explosion du volcan aux Tonga a été capturée par des satellites dans l’espace. Des données comparatives montrent qu’elle a libéré plus d’énergie que la bombe nucléaire la plus puissante jamais explosée. Image : NOAA/Reproduction

Des chercheurs de l’Université de Sheffield au Royaume-Uni ont recueilli des informations provenant de stations météorologiques et de médias sociaux du monde entier et les ont comparées à des données historiques pour arriver à la conclusion que l’éruption était plus intense que la plus grande explosion causée par l’homme de tous les temps.

Une autre étude récente a révélé que l’éruption des Tonga a généré des ondes acoustiques de gravité qui ont atteint la couche la plus externe de l’atmosphère. La nouvelle approche a révélé que l’un des types enregistrés s’appelle une vague d’agneau, qui a provoqué une augmentation soudaine de la pression atmosphérique dans les endroits traversés, suivie d’une phase négative, avant de revenir à des conditions environnementales normales.

Ce processus a duré environ 45 minutes et a été rapporté sur les réseaux sociaux par des passionnés de météorologie du monde entier – des données qui ont été utiles dans les mesures des scientifiques. A titre de comparaison, les tremblements de terre durent généralement quelques secondes ou, tout au plus, quelques minutes.

« L’éruption équivalait à environ 61 mégatonnes (Mt) de TNT, tandis que la bombe du tsar a libéré entre 50 et 58 Mt. L’éruption volcanique des Tonga a libéré une énergie équivalente à un tremblement de terre de magnitude 8,4, et l’onde de pression a fait plusieurs fois le tour du monde », a déclaré Sam Rigby, professeur principal d’ingénierie des explosions et des impacts à l’Université de Sheffield et co-auteur de l’étude. .

« Le 15 janvier, la nature nous a fait nous sentir petits, déclenchant un événement à grande échelle aux conséquences tragiques », a déclaré Jorge Diaz, physicien à l’Université de l’Indiana aux États-Unis et également co-auteur de la recherche. « Cette étude montre que cette puissante éruption a également engendré un projet scientifique spontané et mondial, réunissant passionnés et professionnels partageant ouvertement leurs précieuses mesures de tous les coins de la planète pour caractériser les propriétés de cet événement. »

Selon les chercheurs, leur étude met en évidence le potentiel de la « science citoyenne » pour fournir des données scientifiques importantes sur la puissance explosive des éruptions volcaniques.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !