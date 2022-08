Comment devenir astronaute ?

Être astronaute est le rêve de nombreux enfants. Explorer l’Univers dans un casque brillant fait partie de notre imaginaire, bien qu’il s’agisse d’une réalité extrêmement lointaine pour presque tout le monde. Travailler avec elle est assez difficile et difficile à réaliser, mais devenir astronaute n’est pas impossible.

Tout d’abord, vous devez comprendre que le travail d’un astronaute va bien au-delà de l’exploration de l’espace. En fait, la plupart d’entre eux passent leur vie sans jamais quitter la Terre. Mais le fait est que la plupart de ceux qui entrent dans ce difficile processus de sélection rêvent de pouvoir un jour embarquer dans une fusée.

Que faut-il pour devenir astronaute ?

Il y a un processus extrêmement compétitif à la NASA. Pour vous donner une idée, il est considéré comme environ 74 fois plus difficile que la célèbre université de Harvard. Autrement dit, si vous avez l’intention d’essayer d’être astronaute, il est bon de se préparer beaucoup, car il y a une série d’exigences.

Bien que n’ayant pas de formation académique spécifique, un baccalauréat en ingénierie, sciences biologiques, sciences physiques, informatique ou mathématiques est recommandé pour entrer dans le processus. De plus, les astronautes sont aussi des pilotes, donc une expérience professionnelle dans le pilotage d’avions est également un atout majeur.

Pour devenir astronaute, des compétences physiques sont également requises, comme la plongée et un corps habitué à un entraînement rigoureux, ainsi que la connaissance des langues. Outre l’anglais, bien sûr, le russe est très nécessaire en raison des missions que la NASA effectue avec Roscosmos, l’agence spatiale russe. Avec tout cela, une formation militaire est également souhaitée.

Comment se déroule le processus de sélection ?

Eh bien, pour commencer, passons à quelques statistiques. En 2017, par exemple, la classe d’astronautes de la saison n’était formée que de 12 des 18 300 candidats. Cela donne une idée de la complexité de la vie pour ceux qui veulent occuper un tel poste.

Le processus lui-même comporte principalement trois éléments : l’analyse du profil, la visite médicale et l’entretien. Initialement, les candidats sont évalués par les RH de la NASA pour voir s’ils correspondent au profil. Les présélectionnés passent ensuite devant un panel du Astronaut Classification Panel, composé d’environ 50 professionnels du domaine.

Le jury sélectionne environ 120 candidats qui passent également le jury de sélection des astronautes, où des entretiens et des examens médicaux ont lieu. Sur les 120, il y en a 50 qui passent par un nouveau tour égal au précédent. De là, sort le groupe maigre final, qui n’a pas de montant prédéterminé et varie en fonction du nombre de candidats bien évalués.

Après cela, les quelques élus commencent une formation de base, qui dure environ deux et comprend des cours de pilotage, de plongée, des cours de russe et un entraînement physique intense. Ce n’est qu’après cette étape que les astronautes commencent à aider et à contribuer aux missions et seule une petite partie d’entre eux a la chance de visiter l’espace un jour.

Il s’agit du processus le plus compétitif et le plus long de la NASA pour devenir astronaute. Mais dans le cas de l’Agence spatiale européenne (ESA), par exemple, peu de changements. Le niveau de la demande reste assez élevé et les qualifications nécessaires sont très similaires.