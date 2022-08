Une guerre nucléaire anéantirait 63% de la population mondiale, selon une étude

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine, qui a débuté en février 2022, a apporté de nombreuses questions et incertitudes au monde, ce qui a mobilisé les scientifiques à la recherche de réponses à d’éventuels développements plus drastiques et plus complets de la bataille, comme une guerre nucléaire. Selon l’étude publiée dans Nature Food, environ 63% de la population mondiale, soit 5 milliards de personnes, mourraient si la confrontation prenait ce cours.

Avec le largage des bombes nucléaires, les gens observeraient des conséquences immédiates telles que la dévastation instantanée des forêts et des animaux, la destruction de villes entières, des incendies généralisés et la mort instantanée de personnes dans le rayon le plus proche de la bombe, un exemple de ce qui s’est passé avec les villes d’Hiroshima et de Nagasaki en 1945. S’y ajoutent les effets à long terme, la présence d’éléments radioactifs dans l’atmosphère, le sol et l’eau, l’augmentation des cancers, des cataractes et d’autres problèmes de santé chez les survivants.

Cependant, ce qui réduira drastiquement la présence des êtres humains sur Terre, ce sera le manque de nourriture. Lors d’incendies à grande échelle, il y aura des dépôts de suie dans l’atmosphère, un facteur qui bloquera les rayons du soleil et fera chuter la température d’environ 29 ºC. Ce phénomène est connu sous le nom d’« hiver nucléaire ».

Pour le professeur de sciences du climat à l’Université de Rutggers dans le New Jersey, Alan Robock, il y aura des changements climatiques sans précédent dans l’histoire, et cela affectera directement la production de denrées alimentaires. La réduction calorique peut atteindre jusqu’à 90%.

Les scientifiques ont examiné 6 scénarios potentiels de guerre nucléaire et ont calculé la quantité de suie qui serait générée. Différents conflits ont été testés, à l’échelle locale, entre les pays les plus proches, à moindre capacité nucléaire, de géants comme les USA, la Russie et leurs alliés. Il s’est avéré que même un petit conflit pouvait générer une sorte d’hiver nucléaire dans des proportions moindres. Dans une éventuelle guerre plus extrême entre l’Inde et le Pakistan, la production mondiale de calories pourrait chuter de 50 %, causant 2 milliards de morts.

Ville détruite après avoir largué des bombes, pendant la guerre. Crédits : Jeffrey Bonto/Pixabay

Avec l’estimation de la quantité de suie émise par les événements, les scientifiques ont utilisé ces données dans le modèle du système terrestre communautaire du National Center for Atmospheric Research (NCAR), un outil de prédiction qui simule les changements de la lumière solaire, de la température et des précipitations de la Terre. Ces changements ont ensuite été intégrés au modèle communautaire de terres du NCAR, qui a fourni aux scientifiques une ventilation pays par pays des réductions spectaculaires qu’un hiver nucléaire entraînerait pour les cultures de maïs, de riz, de soja, de blé et de pêche.

Les projections indiquaient que les régions les plus touchées seraient les pays qui importent des denrées alimentaires en Afrique et au Moyen-Orient. L’Australie et la Nouvelle-Zélande, quant à elles, feraient mieux car elles éviteraient la plupart des bombes larguées sur l’hémisphère nord et s’appuieraient sur des cultures de blé qui poussent mieux dans un climat plus frais.

Analogie avec l’extinction des dinosaures

Les développements seraient fondamentalement les mêmes que ceux qui se sont produits lorsque l’astéroïde Chicxulub a frappé, qui a tué les dinosaures à la fin du Crétacé, il y a 66 millions d’années. Ce qui a causé la mort massive, environ 75% des animaux, n’était pas l’énergie de la collision elle-même, c’était le nuage de refroidissement, de poussière et de débris généré par l’impact, la même chose se verrait dans une guerre nucléaire à grande échelle.

escalade des armes

La montée des tensions entre les pays, l’escalade des armements chinois, qui prévoit de quadrupler l’arsenal nucléaire du pays à plus de 1 000 ogives d’ici la fin de la décennie (selon les États-Unis) sont des facteurs inquiétants pour ces conflits.

L’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm a mis en garde contre cette escalade dans son dernier rapport annuel. « Tous les États dotés d’armes nucléaires augmentent ou modernisent leurs arsenaux, et la plupart aiguisent la rhétorique nucléaire et le rôle des armes nucléaires dans leurs stratégies militaires. » Cette information est étayée par l’augmentation des dépenses militaires mondiales annuelles, qui ont atteint un record de 2,1 billions de dollars en 2021, sa septième année consécutive d’augmentation.

Le même rapport a également souligné que sur les 12 705 bombes existantes, la Russie en détient 5 977 et les États-Unis 5 428. Viennent ensuite la Chine avec 350, le Pakistan avec 165 et l’Inde avec 160.

Une façon de sortir de cette situation est de faire en sorte que ces pays cessent d’augmenter leurs arsenaux et commencent à les réduire. Pour Robock, « l’interdiction des armes nucléaires est la seule solution à long terme ». Le Traité des Nations Unies sur l’interdiction des armes nucléaires a été ratifié par 66 nations, à l’exception des plus actives sur cette question.

Via : LiveScience

