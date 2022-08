Une créature zombie en forme de fleur dévore des os dans les profondeurs de l’océan

Au fond de l’océan habitent des créatures excentriques qui ressemblent à de petites fleurs. Ces animaux, qui n’ont pas de bouche, d’estomac ou d’anus, vivent à l’intérieur d’un tube qui expulse un panache coloré à une extrémité et possède une sorte de racines à l’autre.

Les chercheurs en haute mer ont vu pour la première fois un groupe de ces êtres en 2002, blottis sur un squelette de baleine découvert par accident, à près de 3 000 mètres sous terre, dans la baie de Monterey, dans l’État américain de Californie.

Les créatures abyssales mangeuses d’os ressemblent à des plantes, mais ce sont des animaux qui existent depuis plus de 100 millions d’années au fond des océans. Image : Yoshihiro Fujiwara/JAMSTEC/Initiative océanique de la Smithsonian Institution

Un robot de plongée en profondeur a prélevé des échantillons qui ont révélé qu’il ne s’agissait pas de plantes, comme on le pensait, mais de vers zombies, officiellement nommés Osedax (mangeur d’os en latin).

Après cette découverte, les biologistes ont décidé de faire des recherches approfondies sur la créature abyssale. Pour ce faire, ils ont jeté à la mer des os de porcs, de vaches et de dindes, les récupérant des mois plus tard pour examiner les populations qui les infestaient.

« En gros, partout où nous mettons des os, nous trouvons des vers », explique Greg Rouse de Institut Scripps d’océanographieà San Diego, l’un des membres de l’équipe qui a trouvé et décrit l’Osedax.

Osedax mucofloris, vu pour la première fois en Suède, est l’une des plus de 30 espèces de cette créature zombie. Image : Musée d’histoire naturelle/Alay

Jusqu’à présent, plus de 30 espèces de ce genre ont été trouvées dans le monde, comme Osedax mucofloris, d’abord vu en Suède, et Osedax fenrisi, qui a été découvert près d’un évent hydrothermal à plus de 2 000 mètres de profondeur dans l’océan Arctique.

Ils varient en taille de la longueur d’un petit doigt à plus petit qu’un cil, et ceux visibles à l’œil nu sont généralement des femmes. Les mâles sont généralement petits et ne mangent pas d’os. Ils vivent par centaines à l’intérieur du tube muqueux d’une femelle, attendant de féconder ses œufs.

Toute l’énergie que ces petits mâles reçoivent provient de leurs mères à travers leurs jaunes d’œufs. Une fois qu’ils ont épuisé cette réserve d’énergie, ils meurent. « Nous les appelons des mâles kamikazes », explique Robert Vrijenhoek, un biologiste de l’évolution à la retraite du Monterey Bay Aquatic Research Institute, qui faisait également partie de l’équipe de recherche originale d’Osedax.

Pour se nourrir, Osedax fait des trous dans les os en produisant de l’acide de la même manière que les humains produisent de l’acide gastrique. Les paléontologues ont trouvé des trous dans les os fossilisés d’un plésiosaure vieux de 100 millions d’années, l’un des reptiles marins géants qui parcouraient l’océan au Crétacé.

Selon le journal Le gardienles études génétiques remontent à la théorie selon laquelle Osedax existe depuis au moins cette époque, bien avant qu’il n’y ait des squelettes de baleines pour qu’il se régale.

