Les minéraux peuvent aider à la recherche de vie sur une autre planète ; comprendre comment

Les scientifiques ont franchi une autre étape importante dans la recherche de la vie à l’extérieur sur d’autres planètes : ils ont catalogué les histoires et les origines de tous les minéraux connus et ont suivi les modèles de formation de ces roches, un facteur qui peut montrer à quoi ressemblait la Terre. De plus, ils ont souligné des similitudes avec d’autres planètes.

Selon la recherche, la Terre a peut-être accueilli la vie beaucoup plus tôt qu’on ne le pensait, actuellement, les premiers signes seraient apparus il y a environ 3,5 milliards d’années. Cependant, l’étude précise que les premières traces sont datées d’il y a 4,3 milliards d’années.

Les minéraux à la recherche de la vie au-delà de la Terre

En plus de cette certitude ébranlée, d’autres certitudes sur les minerais ont été brisées, dont l’origine des diamants. Ils sont tous formés avec le même schéma d’atomes de carbone, cependant, selon le minéralogiste et astrobiologiste Robert Hazen du Carnegie Institut for Science à Washington DC, trois diamants différents peuvent avoir des histoires différentes. L’un d’eux s’est peut-être formé sur une étoile lointaine il y a 5 milliards d’années ; un autre peut être né après un impact de météorite ; un autre peut avoir surgi sous la croûte terrestre.

Une fois ces informations décrites, les questions se tournent pour découvrir comment chaque minéral s’est formé. Cela indique considérer plusieurs hypothèses qui incluent l’évolution de l’histoire de la vie sur Terre et la formation et la dynamique du système solaire lui-même. Après tout, certains mineurs sont nés dans l’espace, parmi les étoiles. Chaque pierre aura une histoire à raconter.

Pour Hazen, l’une des données les plus intéressantes, qui corrobore les attentes des scientifiques, concerne l’importance de l’eau. Il est responsable de la formation de 80 % des 5 569 minéraux connus. Il a été l’ingrédient le plus important de la géologie et peut aider à rechercher la vie sur d’autres planètes. Cela indique que si les chercheurs voient de l’eau sur une planète comme Mars, ils peuvent s’attendre à ce qu’elle contienne une large gamme de minéraux, tout comme l’inverse pourrait également être vrai.

Via : Newslea

