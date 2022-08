Hubble capture un amas globulaire étoilé près du cœur de la Voie lactée

Amas globulaire est la désignation d’un type d’amas stellaire dont la forme apparente est sphérique et dont l’intérieur est extrêmement dense et riche en étoiles anciennes, avec plus d’un million d’entre elles liées entre elles par la force de gravité. Et le légendaire télescope spatial Hubble a capturé une telle formation près du centre de la Voie lactée, obtenant une image à couper le souffle.

Il s’agit de NGC 6540, un amas situé à 17 000 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Sagittaire.

Amas globulaire NGC 6540, repéré à 17 000 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Sagittaire. Image : ESA/Hubble et NASA, R. Cohen

Selon un communiqué de l’Agence spatiale européenne (ESA), partenaire de la NASA dans la mission Hubble, l’image a été produite par deux instruments ensemble : le Caméra grand champ 3 et le Caméra avancée pour les sondages.

« Les étoiles les plus brillantes de cette image sont ornées de motifs de lumière en forme de croix proéminents connus sous le nom de pics de diffraction », explique l’ESA dans le communiqué. « Ces embellissements astronomiques sont un type d’artefact d’imagerie, ce qui indique qu’ils sont causés par la structure de Hubble et non par les étoiles elles-mêmes. Le chemin emprunté par la lumière des étoiles lorsqu’elle pénètre dans le télescope est légèrement perturbé par sa structure interne, ce qui fait que les objets brillants sont entourés de pointes de lumière.

La nouvelle image a été capturée lorsque l’amas NGC 6540 est apparu dans le champ de vision des deux instruments alors qu’ils analysaient la région sud de la constellation du Sagittaire.

Selon l’ESA, les observations qui ont abouti à la nouvelle image font partie d’un effort plus large pour aider les astronomes à mesurer les âges, les formes et les structures des amas globulaires situés près du centre de la Voie lactée.

« Le gaz et la poussière qui enveloppent le centre de notre galaxie bloquent une partie de la lumière de ces amas, tout en modifiant subtilement les couleurs de leurs étoiles », explique l’agence. « Les amas globulaires contiennent des indices sur l’histoire la plus ancienne de la Voie lactée, et les étudier peut aider à comprendre comment notre galaxie a évolué. »

En opération depuis 32 ans, Hubble continue de faire de nouvelles découvertes et travaille aux côtés du télescope spatial James Webb nouvellement opérationnel pour étudier le cosmos avec des détails de plus en plus étonnants.

