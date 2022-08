Une vidéo publiée par la NASA montre l’assemblage d’une sonde qui explorera la lune de Jupiter

Prévu pour un lancement en 2024, le vaisseau spatial Europa Clipper de la NASA est conçu pour étudier la lune glacée Europa, l’un des plus grands satellites naturels de Jupiter.

Le vaisseau spatial effectuera une exploration détaillée d’Europe et déterminera si elle, avec son océan souterrain, a la capacité de soutenir la vie. Selon la NASA, l’étude de l’habitabilité de cette lune aidera les scientifiques à mieux comprendre comment la vie s’est développée sur Terre et le potentiel de la trouver au-delà de notre planète.

Illustration d’Europa Clipper, une mission de la NASA qui explorera la lune glacée de Jupiter. Image : NASA

Géré par le California Institute of Technology (Caltech), le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA pilote le développement de la mission Europa Clipper en partenariat avec le Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL), rattaché à l’agence Science Mission Directorate de la NASA.

Plus tôt cette semaine, le noyau du vaisseau spatial a pris la scène au Spacecraft Assembly Center du JPL. Haut de trois mètres et large d’un mètre et demi, le corps principal de l’équipement, formé de deux cylindres en aluminium, a été transféré dans la salle ultra-hygiénique High Bay 1 de l’établissement, où il sera au centre de l’attention pour le prochain deux ans.

Pendant cette période, les ingénieurs et techniciens du laboratoire finiront d’assembler la sonde, qui subira plusieurs tests une fois terminé, pour s’assurer qu’elle pourra supporter le long voyage de près de six ans sur 2,9 milliards de km, en plus de toute la durée de la mission.

Le transport entre les pièces, le déballage et le positionnement du noyau du vaisseau spatial ont nécessité une planification minutieuse et une chorégraphie soignée, comme en témoigne une vidéo accélérée publiée par la NASA.

Pendant environ 50 survols d’Europe, la suite d’instruments scientifiques du vaisseau spatial collectera des données sur l’atmosphère, la surface et l’intérieur de la lune – des informations qui seront utilisées pour mesurer la profondeur et la salinité de l’océan intérieur, l’épaisseur de la croûte de glace et les potentiels. panaches susceptibles de libérer de l’eau souterraine dans l’espace.

Certains des neuf instruments scientifiques d’Europa Clipper ont déjà été achevés à l’APL et livrés au JPL, où la phase connue sous le nom d’opérations d’assemblage, de test et de lancement est en cours depuis mars. Le premier à arriver fut le spectrographe ultraviolet appelé Europa-UVS.

Vient ensuite l’instrument d’imagerie par émission thermique du vaisseau spatial (E-THEMIS), livré par les scientifiques et les ingénieurs qui ont dirigé son développement à l’Arizona State University. E-THEMIS est une caméra infrarouge sophistiquée conçue pour cartographier les températures d’Europe et aider les scientifiques à trouver des indices sur l’activité géologique de la lune, y compris les régions où l’eau liquide peut être proche de la surface.