Les scientifiques créent un moyen bon marché de dégrader les produits chimiques nocifs

Les scientifiques ont trouvé un moyen simple de dégrader l’un des plus grands groupes de produits chimiques jamais créés par l’homme, le PFAS (perfluoroalkyl). Ils sont responsables de la génération de polluants nocifs, qui entraînent des dommages à l’environnement et à la santé humaine.

Ces composants sont notoires et largement utilisés dans les applications domestiques et industrielles, telles que le fil dentaire, les ustensiles de cuisine antiadhésifs, les avions commerciaux, les téléphones portables, les aliments préchauffés, entre autres. De plus, ces produits chimiques sont liés à divers types de maladies. Leurs propriétés hydrofuges et dégraissantes en ont fait des agents anti-adhésifs et imperméabilisants efficaces, mais aussi des contaminants environnementaux très persistants qui finissent par tomber dans la circulation sanguine.

Une recherche publiée dans Science et dirigée par la chimiste des matériaux de la Northwestern University Brittany Trang montre que des liaisons fortes, comme celle qui existe dans les interactions carbone-fluor, peuvent être rompues dans un ensemble spécifique de conditions douces, un fait qui apporte déjà de l’espoir que les PFAS sont connus pour former des « liens éternels », qui mettent des centaines d’années à se dégrader.

Récemment, une série d’études ont détecté la présence de ces composés, à des niveaux dangereux, dans les sources d’eau. Toutes les tentatives d’élimination de ces composés ont été vaines, car elles sont restées intactes après les tentatives de filtration de l’eau. Il existe peu de moyens connus pour s’en débarrasser.

Dégradation du PFAS

L’équipe de Trang a développé un procédé qui utilise peu d’énergie et dégrade le PFAS à des températures douces, en utilisant des réactifs bon marché et en ne laissant que des molécules contenant des ions carbone et fluor qui ne sont pas nocifs pour la santé.

Lors d’une conférence de presse, William Dichtel, professeur de chimie à la Northwestern University, a déclaré que « la connaissance fondamentale de la façon dont ces matériaux se dégradent est probablement la chose la plus importante qui ressort de cette étude ».

L’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a dû réviser à plusieurs reprises ses directives sur ce qu’elle considère comme des niveaux «sûrs» de contamination par les PFAS, car les substances PFAS se sont révélées plus dangereuses que les régulateurs ne le pensaient (ou ne l’admettaient). .

Les scientifiques ont utilisé des simulations informatiques pour prédire comment la cascade de réactions chimiques complexes se déroulerait et confirmer que les sous-produits générés par la dégradation étaient relativement inoffensifs. Une fois déstabilisées, les molécules ont été dépouillées de la quasi-totalité de leurs atomes de fluor.

Malgré les résultats prometteurs, beaucoup plus de recherches sont nécessaires pour comprendre les propriétés d’autres classes de ces molécules, et si elles peuvent être dégradées en utilisant des approches similaires.

Via : Alerte scientifique

