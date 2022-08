James Webb révèle une superbe image de l’amas de galaxies

Cela fait plus d’un mois depuis la publication des premières photos officielles du télescope James Webb, mais le télescope continue d’impressionner avec ses records. La nouvelle image prise par NIRCam (Near Infrared Camera) montre une mosaïque de 690 images individuelles d’un grand amas de galaxies.

Pour avoir une idée à quel point cette photo est impressionnante, la mosaïque couvre une zone huit fois plus grande que la première photo révélée par le télescope et la plus profonde de notre galaxie que nous ayons à ce jour, montrée par le président des États-Unis, Joe Biden, le 11 juillet.

L’enregistrement a été traité par des scientifiques du Cosmic Evolution Early Release Science Survey (CEERS) et est si volumineux qu’il pèse plus de 256 Mo avec une taille de 31 200 x 10 000 pixels. Tout cela pour montrer toute la splendeur de ce champ de galaxies.