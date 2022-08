L’image étonnante d’une mouche zombie avec un champignon sortant de son corps remporte un prix

L’image époustouflante d’une mouche zombie avec un champignon sortant de son corps a remporté le concours d’images BMC Ecology and Evolution. Et ce n’était pas un hasard. La capture faite ressemble à quelque chose de science-fiction.

Sur la photographie, il est possible de voir très en détail sur l’insecte les spores d’un champignon appelé Ophiocordyceps, un genre de la famille des Ophiocordycipitaceae. L’auteur de l’image primée est Roberto García-Roa, biologiste de l’évolution et photographe de conservation affilié à l’Université de Valence, en Espagne, et à l’Université de Lund, en Suède.

Image : Publicité/Roberto García-Roa/BMC Écologie et évolution

Roberto a pris la photo de la pauvre mouche zombie en se promenant dans la jungle péruvienne. Le champignon en question appartient à la famille des Cordyceps, qui compte plus de 400 espèces différentes, ciblant chacune une espèce d’insecte particulière.

Un champignon contrôlant l’esprit pour aider la nature

Des fourmis aux libellules, cafards et coléoptères. Il existe une gamme de victimes dans la famille des champignons contrôlant l’esprit. Et malgré cette manière agressive de « vivre », le champignon a une fonction importante. C’est un exemple du mécanisme naturel de contrôle de la population pour assurer le maintien de l’équilibre écologique.

Le champignon agit en s’infiltrant dans l’exosquelette et le cerveau de l’hôte grâce à des spores propagées dans l’air. Une fois à l’intérieur de la victime, les spores poussent de longs tentacules appelés mycélium.

Finalement, ces tentacules atteignent le cerveau de l’hôte et libèrent des produits chimiques nocifs, qui « zombifient » la victime. Maintenant, contrôlant déjà l’esprit de l’hôte, le champignon oblige le zombie à se déplacer vers un endroit plus favorable pour pouvoir prospérer et grandir.

Pendant ce temps, il mange lentement l’hôte… et fait germer de nouvelles spores sur tout le corps de la victime, comme le montre l’image de la mouche zombie. La chose ne s’arrête pas là. Les bourgeons éclatent et libèrent encore plus de spores dans l’air, qui infectent d’autres victimes sans méfiance.