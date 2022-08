La réalité virtuelle vous permettra de regarder le lancement de la mission Artemis 1 vers la Lune comme si vous y étiez

Vous n’avez pas pu acheter un billet (comme presque tout le monde) pour le lancement de la mission Artemis 1 de la NASA ? Pas de problème (si vous avez des lunettes VR). Une expérience de réalité virtuelle appelée « Artemis Ascending » permettra aux utilisateurs d’Oculus Quest de regarder l’événement comme s’ils y étaient.

La diffusion aura lieu simultanément au lancement, le 29 août, et sera accessible par des plateformes telles que Horizon Worlds et Facebook 360, via la page « Space Explorers ». Felix & Paul Studios, qui tournera les images en réalité virtuelle, a promis une expérience abordable grâce à des partenariats avec des fournisseurs de télécommunications et une gamme de planétariums et de dômes à travers le monde.

Vue privilégiée en réalité virtuelle

Les téléspectateurs de l’événement en réalité virtuelle auront une vue privilégiée de la méga-fusée du système de lancement spatial de la NASA lors de sa première mission, alors qu’elle soulève le vaisseau spatial Orion lors d’un voyage vers la Lune. Cela est dû au fait que Felix & Paul Studios positionneront des caméras autour et à distance de marche de la zone de la rampe de lancement, de sorte que les utilisateurs d’Oculus seront encore plus proches de l’action que ceux du public du Kennedy Space Center, en Floride.

Pour un cadre de Felix & Paul, l’expérience sera équivalente à ce que le public a eu sur les missions Apollo, qui se sont déroulées entre 1969 et 1972 et ont emmené les premiers humains sur la Lune. À l’époque, les émissions étaient révolutionnaires, car elles comprenaient une couverture en direct de notre satellite naturel, ainsi que des images de l’intérieur du vaisseau spatial.

« Les missions Apollo ont été télévisées dans le monde entier en noir et blanc, mais la génération Artemis vivra les prochaines missions lunaires et les futures missions vers Mars de manière immersive et expérimentale », a déclaré Felix Lajeunesse, co-fondateur de Felix & Paul.

