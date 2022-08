L’étoile mère détruit l’atmosphère d’une exoplanète de la taille de Neptune

Les chercheurs de l’Université de Californie à Berkeley ont découvert une exoplanète gazeuse, de la taille de Neptune, en orbite autour de l’étoile brillante et massive HD 56414. En observant ce nouveau monde, ils ont remarqué que son atmosphère s’amincissait en raison des fortes radiations émises.par son étoile hôte.

Ce processus peut réduire les mondes à un noyau à peine détectable, de plus, on soupçonne que la forte luminosité de l’étoile mère éclipse probablement la détection d’étoiles plus petites, ce qui expliquerait pourquoi les astronomes ne trouvent pas autant de planètes comme celle-ci. Les astronomes ont découvert environ 5 000 mondes autour d’autres étoiles, mais la plupart d’entre eux ont la taille de Jupiter.

Les scientifiques pensent que les mondes de la taille de Jupiter sont moins susceptibles d’être réduits à des noyaux à peine visibles, même lorsqu’ils sont proches d’une étoile mère, car ils ont une plus grande influence gravitationnelle et peuvent rester plus étroitement attachés à leurs atmosphères que les planètes plus petites de la taille de Neptune, par exemple. .

Avec 3,7 fois la taille de la Terre, cette nouvelle exoplanète est très proche de son étoile hôte, il faut donc environ 29 jours terrestres pour terminer le mouvement de translation, de plus, c’est l’une des plus petites planètes en orbite autour de HD 56414.

Dans un communiqué, Steven Giacalone, étudiant à l’Université de Californie, commente qu’il s’agit « de l’une des plus petites planètes que nous connaissions autour de ces étoiles massives ». Giacalone affirme qu’il s’agit de l’étoile la plus chaude connue et que les scientifiques n’ont probablement pas trouvé beaucoup d’autres planètes comme celle-ci dans un avenir proche.

Pourquoi ces mondes sont-ils rares ?

Il est déjà devenu clair que les planètes de la taille de Neptune en orbite autour d’étoiles moins massives sont plus rares que prévu. Cependant, il n’a pas encore été précisé si cette difficulté est générée par la rareté des planètes comme celle-ci ou si elle est due à la forte luminosité de leurs étoiles mères.

Courtney Dressing, professeur adjoint d’astronomie à l’UC Berkeley, a déclaré: «Ce résultat est important pour comprendre la physique de la perte de masse atmosphérique et étudier la formation et l’évolution des petites planètes. Il y a une grande question sur la façon dont les planètes maintiennent leur atmosphère au fil du temps. Puis elle demande, « lorsque nous regardons des planètes mineures, regardons-nous l’atmosphère avec laquelle elle s’est formée lorsqu’elle s’est formée à l’origine à partir d’un disque d’accrétion ? Sommes-nous face à une atmosphère qui a dépassé la planète au fil du temps ? » Pour résoudre ce problème, les astronomes auront besoin de méthodes de détection plus sensibles.

L’exoplanète découverte devrait conserver son atmosphère pendant encore 1 milliard d’années, suffisamment longtemps pour voir son étoile mère s’effondrer gravitationnellement, entraînant une explosion de supernova et laissant derrière elle une étoile à neutrons ou un trou noir.

Via : Space.com

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur YouTube ? Abonnez-vous à notre chaîne.