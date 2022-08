Des astronomes enregistrent un trou noir émettant un jet massif depuis son centre

Un groupe d’astronomes de l’Université de Western Sydney a découvert un jet d’énergie provenant d’un trou noir à environ un million d’années-lumière de bout en bout. L’énergie de propagation de ce jet est si puissante qu’elle atteint presque la vitesse de la lumière.

Les ondes radio ont révélé que le tir provenait d’un trou noir central dans la galaxie NGC 2663. Si les yeux humains étaient capables d’attraper le phénomène, situé à 93 millions d’années-lumière de la Terre, il serait plus grand que la Lune. Le flux de matières est si puissant qu’il dépasse 50 fois la taille de la galaxie hôte.

Ce type de jet a déjà été vu, cependant, ce qui a impressionné les scientifiques, c’est l’immensité de ce dernier phénomène et sa proximité avec la Terre. Les recherches menées par le doctorant Velibor Velović analysent la carte évolutive de l’univers (EMU) et présentent des preuves que la matière entre les galaxies est repoussée sur les côtés du jet.

Diamants de choc de trou noir

Les recherches mettent en évidence la présence de taches brillantes et régulières dans le phénomène, appelées « diamants de choc » en raison de leur forme. Au fur et à mesure que le flux se comprime, il brille plus intensément. Des diamants de choc ont également été observés dans des jets plus petits de la taille d’une galaxie, mais dans ces cas, l’effet est plus subtil et donc plus difficile à observer.

Les chercheurs ont également découvert le phénomène actuel comme une boucle de rétroaction : dans laquelle la matière intergalactique se nourrit d’une galaxie, la galaxie devient à son tour un trou noir, le trou noir lance le jet, ce qui ralentit l’apport de matière intergalactique dans les galaxies.

Via : Physique

