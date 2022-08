Une éruption volcanique gigantesque est très susceptible de se produire – et nous n’y sommes pas préparés

Une équipe de scientifiques de l’Université de Cambridge a lancé une alerte à la revue la nature déclarant que les autorités mondiales ont une idée erronée des chances d’une éruption gigantesque et, à cause de cela, l’humanité n’est pas correctement préparée à faire face à ses conséquences.

Selon les chercheurs, qui composent le Centre d’étude du risque existentiel (CSER), le risque d’une éruption à grande échelle est bien supérieur à la probabilité qu’un astéroïde frappe la planète. Cependant, des centaines de millions de dollars sont dépensés chaque année pour lutter contre les menaces spatiales, alors que les projets de préparation aux éruptions sont gravement sous-financés.

« Cela doit changer de toute urgence. Nous sous-estimons complètement le risque que les volcans représentent pour nos sociétés », déclare Lara Milani, experte en risques mondiaux. « De telles éruptions gigantesques ont provoqué un changement climatique brutal et l’effondrement des civilisations dans un passé lointain. »

Les chances d’une éruption géante

Une série d’analyses de carottes de glace sur la fréquence des éruptions au fil du temps indique la forte probabilité d’une éruption de magnitude 7 au cours des 100 prochaines années.

Les données recueillies à partir des carottes de glace sur la fréquence des éruptions au fil du temps suggèrent qu’il y a une chance sur six d’une explosion de magnitude sept au cours des cent prochaines années. C’est un lancer de dés.

La dernière éruption de magnitude 7 a été celle du Krakatoa, en Indonésie, en 1883.

Conséquences dévastatrices

L’éruption du Krakatoa a été 13 000 fois plus puissante que la bombe atomique qui a frappé Hiroshima en 1945. Environ 100 000 personnes sont mortes localement et les températures mondiales ont chuté d’un degré en moyenne, ruinant les récoltes dans le monde entier et entraînant des conséquences telles que famine, épidémies et soulèvements violents. , dans ce qui est devenu connu comme « l’année sans été ».

Selon les chercheurs, si elle n’est pas correctement prévenue, une future éruption à l’échelle 7 pourrait causer des dommages mondiaux de plusieurs billions de dollars.

