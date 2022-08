L’étoile la plus massive de l’univers pourrait être plus petite qu’on ne le pensait

Les scientifiques viennent de prendre le meilleur gros plan jamais réalisé sur l’étoile la plus massive connue dans l’univers, révélant qu’elle pourrait être plus petite qu’on ne le pensait auparavant.

À l’aide du télescope Gemini Sud au Chili, les astronomes ont photographié l’étoile R136a1, située à environ 160 000 années-lumière de la Terre au centre de la nébuleuse de la Tarentule dans le Grand Nuage de Magellan – une galaxie naine proche de la Voie lactée. .

De nouvelles mesures de l’étoile R136a1 ont révélé qu’elle pourrait être moins massive qu’on ne le pensait auparavant. Image : Observatoire international Gemini/NOIRLab/NSF/AURA / TA Rector (Université d’Alaska Anchorage/NOIRLab de NSF), M. Zamani (NOIRLab de NSF) & D. de Martin (NOIRLab de NSF)

Un instrument appelé Zorro sur le télescope utilise une technique connue sous le nom de imagerie de chatoiement (image spot) qui combine des milliers d’images à courte exposition d’étoiles situées au plus profond de l’univers pour annuler l’effet de flou de l’atmosphère terrestre.

Cette technique a permis aux astronomes de séparer plus précisément la luminosité de l’étoile R136a1 de ses compagnons stellaires proches, résultant en la capture la plus nette jamais acquise de cette étoile.

Plus légère, mais toujours l’étoile la plus massive connue

Alors que les observations précédentes suggéraient que R136a1 était entre 250 et 320 fois la masse du Soleil, les données de Zorro montrent que la masse de l’étoile géante pourrait être plus proche de 170 à 230 Soleils (ce qui la qualifie encore comme l’étoile la plus massive connue).

« Nos résultats nous montrent que l’étoile la plus massive que nous connaissons actuellement n’est pas aussi massive que nous le pensions auparavant », a déclaré Venu M. Kalari, astronome au National Science Foundation’s National Research Laboratory in Optical-Infrared Astronomy (NOIRLab/NSF) et auteur principal de l’étude, dans un communiqué. « Cela suggère que la limite supérieure des masses stellaires pourrait également être plus petite qu’on ne le pensait auparavant. »

La luminosité et la température d’une étoile sont basées sur sa masse, ce qui indique que les étoiles plus massives sont plus brillantes et plus chaudes. Pour estimer la masse de R136a1, les astronomes ont comparé sa luminosité et sa température observées avec les prédictions théoriques.

Des étoiles massives comme R136a1 se développent rapidement, brûlant leurs réserves de carburant en quelques millions d’années seulement avant de mourir dans des explosions de supernova. C’est le sort de la plupart des étoiles qui font plus de 150 fois la masse du Soleil.

Cependant, si les masses stellaires sont plus petites qu’on ne le pensait auparavant, les supernovas pourraient également être plus rares que prévu, ont noté les chercheurs.

Les résultats de l’étude ont été publiés par le service prépresse arxivdéjà évalué par des pairs et accepté pour publication dans le Le Journal d’Astrophysique.

