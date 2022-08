Découvrez les régions de la lune où les astronautes peuvent atterrir après 50 ans

La Nasa n’a pas encore réalisé la mission Artemis 1, prévue le 29, mais presse déjà la 3. La troisième mission du projet est d’autant plus importante qu’elle vise à remettre des humains sur la Lune après 50 ans et ce vendredi. Le 19, l’agence spatiale a révélé les régions du satellite naturel où les astronautes devraient atterrir.

13 régions d’atterrissage potentielles ont été montrées par la NASA. Le tout à proximité du pôle sud de la Lune, qui devrait être au centre de la mission. « La sélection de ces régions indique que nous nous rapprochons d’un pas de géant vers le retour des humains sur la Lune pour la première fois depuis Apollo », a déclaré Mark Kirasich, administrateur associé adjoint de la division de développement de la mission Artemis de la NASA.

La NASA a identifié les régions candidates suivantes pour un alunissage Artemis 3 :

Image : NASA

« Quand nous le ferons, ce sera différent de toutes les missions précédentes, car les astronautes s’aventurent dans des zones sombres jusque-là inexplorées par les humains et jettent les bases de futurs séjours à long terme », a ajouté Kirasich.

« Plusieurs des sites proposés dans les régions sont situés entre certaines des parties les plus anciennes de la Lune et, avec les régions ombragées en permanence, offrent la possibilité d’en apprendre davantage sur l’histoire de la Lune à travers des matériaux lunaires auparavant non étudiés », a déclaré Sarah Noble, lunaire. chef scientifique de la division des sciences planétaires de la NASA.

Selon l’agence, « au sein de chaque région, il existe plusieurs sites de débarquement. Chacune des régions sélectionnées, à partir desquelles des sites d’atterrissage spécifiques peuvent être sélectionnés, présente un intérêt scientifique et a été évaluée en fonction du terrain, des communications et des conditions d’éclairage, ainsi que de la capacité à atteindre les objectifs scientifiques. La NASA s’engagera avec la communauté scientifique au sens large dans les mois à venir pour discuter des mérites de chaque région.

Mission Artemis retour sur la lune

Artemis 3 doit enfin remettre des humains sur la Lune et une femme pour la première fois. Dans le meilleur des cas, cette partie et la plus décisive du projet devrait avoir lieu en 2025. « Nous sommes dans la dernière ligne droite », a déclaré le directeur du lancement d’Artemis I, Charlie Blackwell-Thompson, lors d’une conférence de presse confirmant la date de lancement du projet Artemis 1 pour le 29 août.

Pendant le vol Artemis 1, le vaisseau spatial Orion fera le tour de la lune pour tester les technologies dont la NASA a besoin pour soutenir le retour des astronautes sur la surface lunaire. Le vaisseau spatial transportera en son sein le mannequin « Moonikin », des satellites CubeSat et quelques expériences scientifiques.

